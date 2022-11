Gabriel Costa es un futbolista extraño, porque puede errar un gol fácil abajo del arco, y a la siguiente jugada se saca a tres rivales y hace una joya. Tal como es su desempeño, fue su negociación con Colo Colo, rara, porque primero aceptó renovar en Chile y luego dijo que no, para ser el fichaje estrella de Alianza Lima.

El uruguayo nacionalizado peruano vuelve a la Liga 1, y se va de un equipo donde fue protagonista, y lo hace por la puerta de atrás, no por su rendimiento, sino que por la forma en que decidió partir, según las palabras del periodista chileno Patricio Echagüe, quien cubre al Cacique en el portal DaleAlbo.

"Es raro de lo Costa, porque fue prácticamente un volantazo lo que pasó con su negociación, porque un día en la mañana estaba listo en Colo Colo y en la noche se cayó todo, es muy raro lo que pasó", dijo de entrada el profesional en conversación con Bolavip.

"Si Alianza Lima y el fútbol peruano le ofrece más plata, y el hombre quiere partir a un fútbol donde le van a pagar más, no lo puedo culpar, pero sigue siendo raro y a la vez preocupante, porque Colo Colo pierde un arma importantísima, es más, me atrevo a decir que es el jugador favorito de Gustavo Quinteros en ataque. Todos los punteros salieron durante el año, menos Costa, que fue fijo para Quinteros... Hay que ver cómo lo reemplaza ahora Colo Colo, porque un jugador de sus características en el mercado cuesta dos millones de dólares, y Colo Colo lo tenía acá, solamente tenía que renovarle el contrato para tener a un jugador desequilibrante, y no lo va a tener más", agregó.

La relación de Costa con los hinchas en Chile

El ex Sporting Cristal y nuevo fichaje de Alianza Lima viene de ser campeón en Chile con la camiseta de los albos, y pese a ser el segundo goleador del equipo tras el argentino Juan Martín Lucero, siempre fue criticado por los hinchas.

Muchos fanáticos del elenco sureño quedaron felices por su partida a La Victoria, situación que intenta explicar Patricio Echagüe en nuestros micrófonos.

"Gabriel Costa debe ser el jugador de la historia de Colo Colo que ha tenido una relación amor y odio más fuerte con los hinchas, de lo que yo tenga recuerdo. Es un jugador que muy pocos hinchas lo 'bancaban', muy cuestionado, muy criticado, pero que siempre respondía. Costa se va de Colo Colo dejando una gran cantidad de goles, hizo muchos goles importantes, en los clásicos siempre jugó bien, pero dejó una deuda, y fue que a nivel internacional nunca marcó una diferencia, en la Copa Libertadores no lo hizo bien", comentó.

Luego, explicó que el nivel del puntero fue bajo en la Copa Libertadores, torneo donde Alianza Lima espera que Costa sea figura, para por fin sumar una victoria, al menos, en el certamen internacional.

"En la Libertadores 2022 fue el extranjero de Colo Colo que más mal se vio, es más, yo creo que simplemente no se vio, que es peor aún, fue muy intrascendente en Copa Libertadores y Sudamericana, yo creo que por ahí va el odio de los hinchas, que nunca fue regular, aunque siempre se las arreglaba luego ser figura y romperla en los clásicos. Yo creo que es una pérdida valiosa para Colo Colo, a la larga", cerró.

Gabriel Costa deja el fútbol chileno y vuelve a Perú, donde espera ser uno de los fichajes más importantes de la temporada 2023.