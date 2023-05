Alianza Lima no puede estar una semana sin meterse en problemas, dice un dicho muy antiguo. Bueno, después de ponerse nuevamente como líderes de la Liga 1, no les gustó tanto estar con la marea baja, al parecer. Los íntimos no hacen honor a su nombre, al menos ahora.

Dentro de los negocios, no existen las amistades, mucho menos rasgos de sentimientos que puedan oscurecer los caminos. Esas frases siempre las dicen los grandes empresarios. Hoy en Alianza Lima, hay un manejo así, donde se prioriza siempre el nombre del club.

La directiva principal, la plana más alta de encargados de tomar decisiones en el bicampeón nacional, están en constante enfrentamiento desde hace poco. Resulta que hay una demanda civil por parte del Presidente del Fondo Blanquiazul, hacia exintegrantes del mismo.

Información de Fútbol Como Cancha, de RPP Noticias: “Último: Presidente del Fondo Blanquiazul, Diego Gonzáles Posada, interpuso demanda civil contra venta de participación a JMS Advisor (a nombre de José Sabogal Carrillo) por parte de miembros Lerner, Farah y Armejo. Demanda ha sido admitida por 3er juzgado civil comercial”.

¿Qué significa esto? Según pudo conocer Bolavip Perú, ningún miembro del Fondo Blanquiazul puede vender sus acreencias de forma directa. Primero debe ofrecerlo a otros integrantes, si esto se desestima, recién podrá pasar a manos de un externo. Esto aparece, debido a la reciente compra de Carlos Hiraoka.