Gonzalo Núñez en la previa del Alianza vs. Libertad: "Las hue… que gane allá"

Alianza Lima tendrá un duro reto hoy, martes 23 de mayo, a las 21:00 hrs. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva, cuando enfrenten a Libertad de Paraguay por la cuarta fecha de la Copa Conmebol Libertadores.

Para los blanquiazules será clave ganar ante la escuadra guaraní, porque luego le queda dos jornadas muy complicadas, porque se enfrentarán a los equipos brasileños como Atlético Mineiro y cerraría su fase de grupo ante Athletico Paranaense. Este punto lo tiene bien claro Gonzalo Núñez, que no dudó en dar su opinión.

“Mineiro acá en Lima, yo lo veo otro lote y Alianza tiene que ir a jugar con Paranaense, las hue… que gane allá (Brasil)”, mencionó el periodista en su programa deportivo.

Cabe recordar que los íntimos empataron sin goles como locales con Paranaense en la primera fecha de la Libertadores, luego fue derrotado por Mineiro 0-2 por la jornada 3.

Próximos partidos de Alianza en la Copa Libertadores:

Alianza Lima vs. Libertad – martes 23 de mayo

Alianza Lima vs. Mineiro – martes 6 de junio

Paranaense vs. Alianza Lima – martes 27 de junio

*Los dos primeros lugares clasifican a octavos de final y el tercero va a un playoff por un cupo a octavos, pero de la Copa Sudamericana.

Tabla de posiciones del Grupo G:

Athletico Paranaense: 7 puntos

Alianza Lima: 4 puntos

Atlético Mineiro: 3 puntos

Libertad: 3 puntos