No se sacaron diferencia, pero entregaron gran espectáculo: Chelsea no puede de local frente al Nottingham Forest

Chelsea una vez más no cumple con las expectativas de sus hinchas, decepcionando a quienes confían en ellos. Los Blues de Londres en casa no han sido fuertes, y en esta oportunidad no se rompió la matriz. Repartieron los puntos de la mesa.

El punto más alto se puede decir que es el de Nottingham Forest, que trabajó duro para poder tener este empate contra un gigante del continente. Peleando hasta el final, para poder cuidar el resultado general que los acomoda en la zona baja.

Los goles en esta mañana de Stamford Bridge, fueron anotados en partida doble. Por el lado de Chelsea encontramos a Raheem Sterling, y en el visitante hallamos a Taiwo Awoniyi. Ambos se llevaron las palmas desde las graderías, luego del desempeño personal.

Luego de concretarse el 2-2 definitivo, Chelsea debe ir hasta terreno de Manchester City para la siguiente jornada de Premier League 2022-23, el domingo 21 de mayo desde las (10:00 AM – HORA PERUANA). Por el lado del Nottingham Forest, encontramos su partido como Arsenal de local el sábado 20 de mayo, a las (11:30 AM – HORA PERUANA).

PREVIA DEL PARTIDO – CHELSEA VS. NOTTINGHAM FOREST:

Chelsea ya no tiene opciones de ganar la Premier League, pero el objetivo de los azules es sumar la mayor cantidad de puntos posibles que les permita mantenerse en zona de clasificación a Champions o Europa League. Por eso, este sábado 13 de mayo viviremos un partido de infarto válido por la Liga inglesa.

Los dirigidos por Frank Lampard recibirán desde las 9:00 am a Nottingham. El equipo llega entonado luego de reencontrarse con el triunfo tras siete jornadas sin poder sumar de a tres.

La fecha anterior se impuso a Bournemouth por 3 goles a 1 en su visita a Dean Court, poniendo fin a la sequía de resultados.

En aquel encuentro, Conor Gallagher, Benoir Badiashile y Joao Félix anotaron para los azules, que actualmente se ubica en el puesto 11 de la clasificación con 42 unidades.

Por su parte, los comandados por Steve Cooper marchan en la plaza 16 con sólo 33 unidades, en plena lucha por salvar la categoría, y también se reconciliaron con el triunfo la fecha anterior al superar a Southampton por 4 a 3 con un doblete de Taiwo Awoniyi (18′, 21′) y tantos de Morgan Gibbs-White (44′) y Danilo (73′) en The City Ground.

Horarios para ver en vivo el Chelsea vs. Nottingham por la Premier League

07:00 a.m.: Estados Unidos

08:00 a.m.: (México CDMX, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, USA Denver)

09:00 a.m.: Panamá, Colombia, Perú, Ecuador.

10:00 a.m.: Venezuela, Bolivia, Paraguay.

11:00 a.m.: Uruguay, Argentina, Brasil, Chile