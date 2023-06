El goleador de la Selección de Inglaterra de Fútbol ha sorprendido a muchos luego de querer incursionar en el football americano, ya que aseguró que le gustaría desempeñarse como pateador en la National Football League.

“Es algo que definitivamente quiero explorar. La NFL es algo que he estado siguiendo durante unos 10 años y me fascina, así que me encantaría intentarlo”, comentó para los medios de comunicación de su país.

El delantero inglés fue parte parte de un anuncio publicitario de los tres juegos de la NFL, que se llevará a cabo en Inglaterra en la temporada 2023, dos de los cuales se realizarán en el Tottenham Hotspur Stadium; Jaguars-Bills, el 8 de octubre, y Ravens-Titans, el 15 del mismo mes.

Por último, esta no sería la primera vez que el atacante de los Spurs exprese su deseo de probar suerte como pateador de la NFL una vez que termine su carrera en la Premier League. En el 2020 habló sobre eso.

“No espero caminar y de repente comenzar a patear goles de campo. Sé que requerirá mucha práctica, mucho trabajo duro. Pero definitivamente es algo que me encantaría hacer”, mencionó en los mundiales del 2018 y 2020.