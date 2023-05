ESPN explota una bomba sobre Lionel Messi: "No vuelve a Barcelona"

El mejor jugador del mundo, Lionel Messi, no tiene claro su futuro, porque tomó la decisión de no renovar su contrato con PSG, por ende mira las ofertas que le están llegando para firmar un nuevo vínculo.

La primera opción y la que todos pensaban que se iba a concretar es el regreso de la Pulga a FC Barcelona, flamante campeón de la Liga de España, y con Xavi Hernández en la banca querían potenciarse con el campeón del mundo.

Sin embargo, el periodista Leo Paradizo de ESPN hizo explotar una bomba, porque asegura que Messi, por ahora, no tiene ninguna chance de volver a la Ciudad Condal.

“Messi no vuelve al Barcelona, por lo menos por ahora, porque con Laporta no va a volver. Está entre el Inter Miami y Arabia Saudita. No es real la información de que arreglaría con el Inter Miami y éste lo cedería al Barcelona”, explicó el citado reportero.

Las ofertas de Messi

Recordemos que el zurdo tiene, por ahora, dos jugosas ofertas, la primera es de Al-Hilal de Arabia Saudita, y la segunda es la comentada del Inter de Miami, para que recale en la MLS.

¿Dónde terminará jugando Lionel Messi en la próxima temporada?