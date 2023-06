Leyenda del fútbol alemán le pidió a Paolo Guerrero que no se retire

La Selección Peruana consiguió una victoria importante por 1-0 en el amistoso jugado contra Corea del Sur en el Asiad de Busán. El único tanto lo anotó Bryan Reyna a los 11′ minutos del partido.

Sin embargo, Paolo Guerrero vivió momentos emotivos, debido a que tuvo reencuentros con algunos personajes que conoció cuando estuvo jugando en la Bundesliga. El primero fue con la estrella de los surcoreanos, Heung Min Son-con quien se dio un efusivo abrazo-y después con Jürgen Klinsmann, actual entrenador de los Tigres de Asia.

Justamente este último, después de volver a ver al capitán de la Blanquirroja, no dudó en elogiarlo y pedirle que todavía no se retire del fútbol. Esto es según las palabras del Depredador para Movistar Deportes.

“Lo saludé y le dije ‘Jürgen, ¿Cómo estás?’. Me dice ‘No te retires nunca. Sigue jugando’. Mi idea era preguntarle con el idioma y me dijo que está estudiando. Feliz de verlo. Me da felicidad ver a personas después de tiempo”, manifestó.

Como se sabe, Klinsmann es un referente de la Selección de Alemania y conoce muy bien al atacante, por su paso en Bayern Múnich y Hamburgo SV; y fiel a su estilo se rindió ante el peruano.