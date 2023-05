Valencia vs. Real Madrid EN VIVO ONLINE por Liga Española 2022-23: un partido casi de trámite con el Barcelona siendo campeón

El Real Madrid intentará recuperarse de su dura derrota ante el Manchester City en la Liga de Campeones cuando reanude su campaña de La Liga fuera de Valencia el domingo cerca al mediodía.

El equipo de Carlo Ancelotti es actualmente segundo en la tabla, dos puntos por encima del tercer clasificado, el Atlético de Madrid, mientras que el Valencia ocupa el puesto 14, tres puntos por encima de la zona de descenso de cara a la recta final.

El Valencia tendrá que cambiar a sus dos centrales titulares de la victoria ante el Celta, ya que Gabriel Paulista y Mouctar Diakhaby están sancionados para el partido de este fin de semana.

En cuanto al Real Madrid, Thibaut Courtois había sido duda para el certamen por una lesión en el tríceps, pero el internacional belga está en la convocatoria y debería ser titular.

POSIBLES ALINEACIONES – VALENCIA VS. REAL MADRID:

XI VALENCIA: Mamardashvili; Correia, Comert, Ozkacar, Gaya; Gonzalez, Guerra; Kluivert, Almeida, Lino; Cavani.

XI REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Asensio, Benzema, Vinicius.

Valencia vs. Real Madrid por la Liga Española 2022-23: marcador y resultado en vivo

Valencia vs. Real Madrid: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 35 de la Liga Española 2022-23?

El encuentro entre Valencia vs. Real Madrid se jugará este domingo 21 de mayo, a partir de las 11:30 horas de Perú.

Valencia vs. Real Madrid: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 35 de la Liga Española 2022-23?

Perú: ESPN3, Star+, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, Movistar+, Movistar Laliga, Fútbol Libre, Fútbol Latam.