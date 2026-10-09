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Barcelona vs. Getafe en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

Barcelona y Getafe se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Camp Nou, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Barcelona vs. Getafe, LaLiga
Barcelona vs. Getafe, LaLiga

El Camp Nou recibe el sábado 10 de octubre un partido donde el líder de LaLiga pone a prueba su mejor racha goleadora del campeonato ante un rival que viene de ganar pero sigue lejos de los puestos altos.

Barcelona manda en la tabla con comodidad y quiere estirar la ventaja antes de que avance la jornada. Para Getafe, en cambio, el objetivo pasa por sumar de visitante y acomodarse en la mitad de la tabla.

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Horario del partido

  • Perú: 11:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Barcelona llega como puntero con 21 puntos en siete partidos y una ofensiva que no para de convertir: goleó 7-2 al Racing de Santander, metió cuatro ante Levante y cerró con un 3-1 de visitante frente a Sevilla. La idea de Flick de atacar sin pausa le está dando resultado, y en Camp Nou el equipo suele sentirse todavía más cómodo.

Getafe llega con 8 puntos y en la mitad de la tabla, pero con una sensación de mejora: ganó su último partido de local 1-0 ante Málaga, después de perder con Betis y empatar con Deportivo La Coruña. Un equipo que no regala nada atrás y que necesita un golpe de efecto para despegar en la tabla.

El historial entre Barcelona y Getafe

El historial es ampliamente favorable al Barcelona: de 46 enfrentamientos ganó 32, Getafe apenas 4 y hubo 10 empates, con una diferencia de goles abultada (98 a 31). En los últimos cruces la tendencia se mantuvo firme, con triunfos claros del Barcelona como el 3-0 de 2025 o el más reciente, un 2-0 como visitante en Getafe.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/04/2026Getafe vs. Barcelona0-2Primera División
21/09/2025Barcelona vs. Getafe3-0Primera División
18/01/2025Getafe vs. Barcelona1-1Primera División
25/09/2024Barcelona vs. Getafe1-0Primera División
24/02/2024Barcelona vs. Getafe4-0Primera División
13/08/2023Getafe vs. Barcelona0-0Primera División
16/04/2023Getafe vs. Barcelona0-0Primera División
22/01/2023Barcelona vs. Getafe1-0Primera División
15/05/2022Getafe vs. Barcelona0-0Primera División
29/08/2021Barcelona vs. Getafe2-1Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Málaga vs. Espanyol — viernes 9 de octubre, 14:00 hs
  • Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 07:00 hs
  • Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 09:15 hs
  • Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 14:00 hs
  • Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
  • Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 09:15 hs
  • Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 11:30 hs
  • Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 14:00 hs
  • Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Barcelona y Getafe se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Barcelona suma 21 puntos tras vencer a Sevilla, Racing de Santander y Levante.
  • Getafe suma 8 puntos en el torneo.
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