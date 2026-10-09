Barcelona vs. Getafe en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

El Camp Nou recibe el sábado 10 de octubre un partido donde el líder de LaLiga pone a prueba su mejor racha goleadora del campeonato ante un rival que viene de ganar pero sigue lejos de los puestos altos.
Barcelona manda en la tabla con comodidad y quiere estirar la ventaja antes de que avance la jornada. Para Getafe, en cambio, el objetivo pasa por sumar de visitante y acomodarse en la mitad de la tabla.
Horario del partido
- Perú: 11:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El Barcelona llega como puntero con 21 puntos en siete partidos y una ofensiva que no para de convertir: goleó 7-2 al Racing de Santander, metió cuatro ante Levante y cerró con un 3-1 de visitante frente a Sevilla. La idea de Flick de atacar sin pausa le está dando resultado, y en Camp Nou el equipo suele sentirse todavía más cómodo.
Getafe llega con 8 puntos y en la mitad de la tabla, pero con una sensación de mejora: ganó su último partido de local 1-0 ante Málaga, después de perder con Betis y empatar con Deportivo La Coruña. Un equipo que no regala nada atrás y que necesita un golpe de efecto para despegar en la tabla.
El historial entre Barcelona y Getafe
El historial es ampliamente favorable al Barcelona: de 46 enfrentamientos ganó 32, Getafe apenas 4 y hubo 10 empates, con una diferencia de goles abultada (98 a 31). En los últimos cruces la tendencia se mantuvo firme, con triunfos claros del Barcelona como el 3-0 de 2025 o el más reciente, un 2-0 como visitante en Getafe.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/04/2026
|Getafe vs. Barcelona
|0-2
|Primera División
|21/09/2025
|Barcelona vs. Getafe
|3-0
|Primera División
|18/01/2025
|Getafe vs. Barcelona
|1-1
|Primera División
|25/09/2024
|Barcelona vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|24/02/2024
|Barcelona vs. Getafe
|4-0
|Primera División
|13/08/2023
|Getafe vs. Barcelona
|0-0
|Primera División
|16/04/2023
|Getafe vs. Barcelona
|0-0
|Primera División
|22/01/2023
|Barcelona vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|15/05/2022
|Getafe vs. Barcelona
|0-0
|Primera División
|29/08/2021
|Barcelona vs. Getafe
|2-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Málaga vs. Espanyol — viernes 9 de octubre, 14:00 hs
- Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 07:00 hs
- Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 09:15 hs
- Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 14:00 hs
- Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 09:15 hs
- Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 11:30 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 14:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Barcelona y Getafe se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Barcelona suma 21 puntos tras vencer a Sevilla, Racing de Santander y Levante.
- Getafe suma 8 puntos en el torneo.