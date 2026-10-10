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Betis vs. Osasuna: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 8 de la LaLiga

Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Betis vs. Osasuna, LaLiga
Betis vs. Osasuna, LaLiga

El domingo 11 de octubre el Betis se mete en la octava fecha de LaLiga con la chance de meterle presión a los de arriba, y enfrente tiene a un Osasuna que todavía no encuentra el funcionamiento.

Para el Betis es una oportunidad de afirmarse en los puestos de arriba de la tabla, mientras que Osasuna necesita cortar una racha que lo tiene mirando para abajo. El contraste de momentos es la gran razón para prestarle atención a este partido.

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Horario del partido

  • Perú: 11:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: DIRECTV Sports, DGO

La actualidad de ambos equipos

El Betis llega tercero con 16 puntos en siete fechas, una campaña sólida que lo mete en la pelea por los puestos europeos. En sus últimos tres partidos sacó cinco de nueve puntos posibles: ganó como visitante en Villarreal, se impuso en casa ante Getafe y empató en su visita a Deportivo La Coruña. Es un equipo que no pierde hace tres fechas y que llega con confianza.

Osasuna, en cambio, atraviesa un presente complicado. Está 14° con apenas 8 unidades y viene de tres partidos sin ganar: cayó 0-2 como local frente a Espanyol, sufrió una goleada de 0-4 ante Atlético de Madrid y rescató un empate 1-1 en su visita más reciente a Rayo Vallecano. La visita al Benito Villamarín llega en el peor momento para buscar un golpe de efecto.

El historial entre Betis y Osasuna

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Betis: de 42 enfrentamientos, los verdiblancos ganaron 23 por 12 de Osasuna, con 8 empates. En goles también manda el Betis, con 63 convertidos contra 47 del conjunto navarro.

En los duelos más recientes la cosa se empareja un poco más. El último antecedente terminó 1-1, y antes de eso hubo una victoria clara del Betis por 2-0. De los últimos diez cruces, cuatro terminaron en empate, lo que muestra que pese a la superioridad histórica, los partidos recientes vienen bastante parejos.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/04/2026Osasuna vs. Betis1-1Primera División
28/09/2025Betis vs. Osasuna2-0Primera División
11/05/2025Betis vs. Osasuna1-1Primera División
19/10/2024Osasuna vs. Betis1-2Primera División
05/05/2024Osasuna vs. Betis0-2Primera División
29/10/2023Betis vs. Osasuna2-1Primera División
22/04/2023Osasuna vs. Betis3-2Primera División
18/01/2023Betis vs. Osasuna2-2Copa del Rey
26/08/2022Betis vs. Osasuna1-0Primera División
03/04/2022Betis vs. Osasuna4-1Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 14:00 hs
  • Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
  • Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 09:15 hs
  • Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 14:00 hs
  • Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Betis suma 16 puntos en el torneo.
  • Osasuna suma 8 puntos en el torneo.
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