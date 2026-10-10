Betis vs. Osasuna: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 8 de la LaLiga

Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El domingo 11 de octubre el Betis se mete en la octava fecha de LaLiga con la chance de meterle presión a los de arriba, y enfrente tiene a un Osasuna que todavía no encuentra el funcionamiento.

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Para el Betis es una oportunidad de afirmarse en los puestos de arriba de la tabla, mientras que Osasuna necesita cortar una racha que lo tiene mirando para abajo. El contraste de momentos es la gran razón para prestarle atención a este partido.

Horario del partido

Perú: 11:30 hs

Por dónde ver el partido

Perú: DIRECTV Sports, DGO

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La actualidad de ambos equipos

El Betis llega tercero con 16 puntos en siete fechas, una campaña sólida que lo mete en la pelea por los puestos europeos. En sus últimos tres partidos sacó cinco de nueve puntos posibles: ganó como visitante en Villarreal, se impuso en casa ante Getafe y empató en su visita a Deportivo La Coruña. Es un equipo que no pierde hace tres fechas y que llega con confianza.

Osasuna, en cambio, atraviesa un presente complicado. Está 14° con apenas 8 unidades y viene de tres partidos sin ganar: cayó 0-2 como local frente a Espanyol, sufrió una goleada de 0-4 ante Atlético de Madrid y rescató un empate 1-1 en su visita más reciente a Rayo Vallecano. La visita al Benito Villamarín llega en el peor momento para buscar un golpe de efecto.

El historial entre Betis y Osasuna

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Betis: de 42 enfrentamientos, los verdiblancos ganaron 23 por 12 de Osasuna, con 8 empates. En goles también manda el Betis, con 63 convertidos contra 47 del conjunto navarro.

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En los duelos más recientes la cosa se empareja un poco más. El último antecedente terminó 1-1, y antes de eso hubo una victoria clara del Betis por 2-0. De los últimos diez cruces, cuatro terminaron en empate, lo que muestra que pese a la superioridad histórica, los partidos recientes vienen bastante parejos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/04/2026 Osasuna vs. Betis 1-1 Primera División 28/09/2025 Betis vs. Osasuna 2-0 Primera División 11/05/2025 Betis vs. Osasuna 1-1 Primera División 19/10/2024 Osasuna vs. Betis 1-2 Primera División 05/05/2024 Osasuna vs. Betis 0-2 Primera División 29/10/2023 Betis vs. Osasuna 2-1 Primera División 22/04/2023 Osasuna vs. Betis 3-2 Primera División 18/01/2023 Betis vs. Osasuna 2-2 Copa del Rey 26/08/2022 Betis vs. Osasuna 1-0 Primera División 03/04/2022 Betis vs. Osasuna 4-1 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 14:00 hs

Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 07:00 hs

Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 09:15 hs

Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 14:00 hs

Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 14:00 hs

En síntesis