Dónde ver EN VIVO Málaga vs. Espanyol por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

El viernes 9 de octubre el Málaga recibe al Espanyol con la urgencia de un equipo que no gana hace rato y necesita cortar la racha como sea.
Son apenas 3 puntos los que separan al colista de la próxima fecha, y el Espanyol tampoco puede relajarse si quiere despegarse de la zona media baja de la tabla.
Horario del partido
- Perú: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El Málaga llega como último de LaLiga con solo 3 puntos en 7 partidos, una cifra que empieza a pesar. El viernes pasado cayó 0-1 de visitante ante Getafe, luego de perder 1-3 de local frente a Villarreal y rescatar un empate 1-1 ante Celta. La diferencia entre sumar y seguir hundido se achica partido a partido.
El Espanyol, en tanto, está 15° con 7 puntos luego de siete fechas, un andar irregular que lo tiene en la mitad de la tabla sin terminar de despegar. Viene de perder 1-3 de local contra Elche y antes había caído 1-2 como visitante frente a Rayo Vallecano, aunque en el partido previo había ganado 2-0 ante Osasuna. La volatilidad de resultados lo deja obligado a reaccionar rápido si no quiere mezclarse con los puestos de abajo.
El historial entre Málaga y Espanyol
El historial entre ambos tiene 37 enfrentamientos y una clara ventaja para el Espanyol, que ganó 18 veces por 13 del Málaga, con 6 empates. En goles también manda el conjunto catalán, 56 contra 45. Los últimos cruces muestran esa misma tendencia: desde 2015 el Espanyol se impuso en la mayoría de las citas, incluido un contundente 3-0 en la visita más reciente, en 2021.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/05/2021
|Espanyol vs. Málaga
|3-0
|Segunda División
|02/11/2020
|Málaga vs. Espanyol
|0-3
|Segunda División
|02/09/2020
|Espanyol vs. Málaga
|3-0
|Club Friendlies
|13/05/2018
|Espanyol vs. Málaga
|4-1
|Primera División
|08/01/2018
|Málaga vs. Espanyol
|0-1
|Primera División
|04/02/2017
|Málaga vs. Espanyol
|0-1
|Primera División
|26/08/2016
|Espanyol vs. Málaga
|2-2
|Primera División
|03/04/2016
|Málaga vs. Espanyol
|1-1
|Primera División
|21/11/2015
|Espanyol vs. Málaga
|2-0
|Primera División
|14/02/2015
|Málaga vs. Espanyol
|0-2
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 07:00 hs
- Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 09:15 hs
- Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 11:30 hs
- Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 14:00 hs
- Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 09:15 hs
- Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 11:30 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 14:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Málaga y Espanyol se enfrentan este viernes 9 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Málaga suma 3 puntos en el torneo.
- Espanyol suma 7 puntos en el torneo.