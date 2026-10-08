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Dónde ver EN VIVO Málaga vs. Espanyol por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Málaga y Espanyol se enfrentan este viernes 9 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Malaga vs. Espanyol, LaLiga
Malaga vs. Espanyol, LaLiga

El viernes 9 de octubre el Málaga recibe al Espanyol con la urgencia de un equipo que no gana hace rato y necesita cortar la racha como sea.

Son apenas 3 puntos los que separan al colista de la próxima fecha, y el Espanyol tampoco puede relajarse si quiere despegarse de la zona media baja de la tabla.

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Horario del partido

  • Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Málaga llega como último de LaLiga con solo 3 puntos en 7 partidos, una cifra que empieza a pesar. El viernes pasado cayó 0-1 de visitante ante Getafe, luego de perder 1-3 de local frente a Villarreal y rescatar un empate 1-1 ante Celta. La diferencia entre sumar y seguir hundido se achica partido a partido.

El Espanyol, en tanto, está 15° con 7 puntos luego de siete fechas, un andar irregular que lo tiene en la mitad de la tabla sin terminar de despegar. Viene de perder 1-3 de local contra Elche y antes había caído 1-2 como visitante frente a Rayo Vallecano, aunque en el partido previo había ganado 2-0 ante Osasuna. La volatilidad de resultados lo deja obligado a reaccionar rápido si no quiere mezclarse con los puestos de abajo.

El historial entre Málaga y Espanyol

El historial entre ambos tiene 37 enfrentamientos y una clara ventaja para el Espanyol, que ganó 18 veces por 13 del Málaga, con 6 empates. En goles también manda el conjunto catalán, 56 contra 45. Los últimos cruces muestran esa misma tendencia: desde 2015 el Espanyol se impuso en la mayoría de las citas, incluido un contundente 3-0 en la visita más reciente, en 2021.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/05/2021Espanyol vs. Málaga3-0Segunda División
02/11/2020Málaga vs. Espanyol0-3Segunda División
02/09/2020Espanyol vs. Málaga3-0Club Friendlies
13/05/2018Espanyol vs. Málaga4-1Primera División
08/01/2018Málaga vs. Espanyol0-1Primera División
04/02/2017Málaga vs. Espanyol0-1Primera División
26/08/2016Espanyol vs. Málaga2-2Primera División
03/04/2016Málaga vs. Espanyol1-1Primera División
21/11/2015Espanyol vs. Málaga2-0Primera División
14/02/2015Málaga vs. Espanyol0-2Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 07:00 hs
  • Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 09:15 hs
  • Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 11:30 hs
  • Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 14:00 hs
  • Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
  • Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 09:15 hs
  • Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 11:30 hs
  • Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 14:00 hs
  • Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Málaga y Espanyol se enfrentan este viernes 9 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Málaga suma 3 puntos en el torneo.
  • Espanyol suma 7 puntos en el torneo.
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