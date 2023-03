AHORA, Shakhtar Donetsk vs Feyenoord en vivo y en directo vía ESPN y Star Plus por la ida de los octavos de final de la Europa League con el peruano Marcos López

HOY, Shakhtar Donetsk vs Feyenoord en vivo y en directo vía ESPN y Star Plus juegan este jueves 9 de marzo en Varsovia por los octavos de final de la Europa League. Programados para chocar desde las 3:00 PM, el lateral peruano Marcos López podría ser titular en el cuadro de los Países Bajos.

Compitiendo en los tres frentes, el cuadro de Feyenoord está teniendo una gran temporada 2023. Ilusionados con tener la cima de la Eredivisie, además que siguen en la Copa de Países Bajos, ahora también sueñan con la Europa League. Ya habiéndola ganado en dos oportunidades, el cuadro de Marcos López va por la tercera.

Aunque al frente está el complicado Shakhtar Donetsk. Peleando también por la cima de la Premier League de Ucrania, el cuadro que jugará como local ante Feyenoord viene de golear 7-0 en su último partido. Con hambre de gol, uno de sus jugadores más peligrosos es Lassina Traoré.

El cotejo entre Shakhtar Donetsk vs Feyenoord supone un juego de fuerzas similares en el que desbalance podría encontrarse en el apoyo del público. Si bien el partido se disputará en Polonia, no cabe duda que al ser un territorio no ucraniano, este punto podría ser fundamental para que las hinchadas estén en igualdad de condiciones.

Jugando por la ida de los octavos de final de la Europa League, Shakhtar Donetsk y Feyenoord jugarán en vivo y en directo vía ESPN y Star Plus. Viviendo también todas las incidencias en Bolavip.pe, podrás disfrutar de los goles, mejores jugadas y resumen completo del partido.

Shakhtar Donetsk: Trubin; Konoplia, Bondar, Rakitskiy, Mykhailichenko; Bondarenko, Stepanenko, Durasek; Zubkov, Sudakov, Traoré

Feyenoord: Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Kokcu, Jahanbakhsh, Idrissi; Dilrosun, Giménez