Cuando cumples el sueño de conocer a tu ídolo, la alegría debe reinar por tu cuerpo entero. El "Arturo Vidal peruano" hace algún tiempo se hizo popular dentro del fútbol peruano, por su parecido extremo con el crack chileno. Este jugador, que tiene una amplia experiencia dentro de la 'Copa Perú', trascendió hasta el hermano país sureño. Así lo contó el propio protagonista, quien contó su experiencia con el volante del Flamengo.

En una entrevista extensa con 'El Diario Popular' de Perú, Royer Vásquez, el profesional peruano con parecido total al 'Rey' mencionó que tuvo contacto con el astro sudamericano en una llamada: "Un periodista de ESPN que me hizo el contacto con Vidal a través de una videollamada, que fue emocionante. No me lo esperaba. Me preguntó acerca de mí y me hizo algunas bromas".

Además, contó cómo inició su afición por parecerse al exfutbolista de la Juventus de Italia e Inter de Milán. Porque es importante aclarar, que la idea inicial no fue en principio de él, sino de su entorno más cercano: "Cuando jugaba en Unión Comercio, en 2013, mis compañeros me dijeron que tenía un aire a Arturo Vidal, no me la creía y me animaron a tener el look como él".

Aquí es donde entra el lado más emotivo de la entrevista, porque aparte de conocer cara a cara a Arturo Vidal, nuestro compatriota estuvo cerca de emigrar, y jugar en el equipo del propio seleccionado chileno, pero no se dio: "Me llamaron del equipo de Arturo Vidal, Rodelindo Román, que participa en la Segunda División de Chile, pero no se pudo concretar por algunos detalles".

Para cerrar su participación dentro de la conversación con el medio de comunicación, 'El Arturo Vidal peruano' recordó sus comienzos en el fútbol, desde la base formativa: "Empecé en San Martín y fui compañero de Christian Cueva en los juveniles que dirigía el profesor Orlando Lavalle. Viví un tiempo en la concentración del club junto a Cueva, quien venía de su tierra, Huamachuco. Luego pasé a Sporting Cristal". Un tremendo personaje.