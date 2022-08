Atlético Madrid, uno de los clubes más interesados en hacerse con los servicios de Cristiano Ronaldo, habría empezado a hacer cuentas para traer al luso. Todos los indicios apuntan que en el Metropolitano quieren sumar a sus filas al veterano atacante portugués luego de que pidiera su salida al Manchester United.

Según el periodista Edu Aguirre, los altos mandos del cuadro rojiblanco hicieron cuentas para captar la llegada del luso. Cabe recordar que el mencionado periodista es uno de los amigos más cercanos de Cristiano Ronaldo, y además contó que el propietario del 'colchonero', Miguel Ángel Gil Marín, había hecho sus cálculos para deshacerse de un de par de delanteros y hacer hueco para el exgoleador del Real Madrid.

“No solo Simeone se empeñó en traer a Cristiano. Gil Marín estuvo intentando cuadrar números para quitarse delanteros y ver cómo encajaba en el Atlético de Madrid”, reveló Edu Aguirre sobre el portugués, quien tiene contrato con el Manchester United hasta el 30 de junio de 2023.

“Creo que Cristiano no jugará en el Atlético, porque a la fecha no pueden pagar su sueldo”, dijo el periodista al ser consultado por Josep Pedrerol si consideraba que el Atlético Madrid podría retomar las negociaciones con el 'Bicho'.

¿Qué dijo el 'Cholo' Simeone sobre Cristiano Ronaldo?

Cabe recordar que el 'Cholo' brindó declaraciones en la previa de su debut en LaLiga ante el Getafe, y en este contexto, un periodista le consultó sobre los rumores que vincularon a Cristiano Ronaldo con Atlético Madrid y esto fue lo que dijo:

“Es normal que la polémica, las vueltas y las intenciones para que uno se posicione o de un lado o del otro tiene que estar y es parte de lo que ustedes necesitan trabajar. En cuanto a mí, pienso en el Getafe, en los futbolistas que están acá adentro y lo único que me importa y me preocupa es eso”, manifestó el DT del Atlético Madrid, quien no quiso ahondar en el tema.