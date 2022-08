Tal como lo adelantamos anoche, apareció la sanción definitiva por parte del 'Consejo de Fútbol' del cuadro argentino. Boca Juniors tomó la decisión final con Juan Román Riquelme a la cabeza, sobre la pelea entre dos compañeros: Carlos Zambrano y Darío Benedetto. Asumiendo sus responsabilidades por completo los jugadores profesionales, junto a todo el desenlace polémico que se conoció.

Esta noticia es de último momento, y la trae el periodista de TyC Sports, Tato Aguilera, quien publicó dos mensajes. El primero como llamada de atención para los hinchas del conjunto 'azul y oro'. Posteriormente, la determinación que se tomó con el caso de 'Benedetto vs. Zambrano'. La decisión pasó por un breve análisis, y fue notificada hace algunos minutos, haciéndose pública de manera casi inmediata.

"Boca se entrenará a las 16 hs en Casa Amarilla. En unas horas saldrá la lista de concentrados para el partido de mañana 21:30 hs, en la Bombonera, ante Central. La sanción para Benedetto y Zambrano será, de mínima, la no convocatoria al encuentro de mañana". Fue lo que presentó al comienzo como bien señalamos. Y un tiempo luego, lanzó lo que es, la verdadera información, que nació desde el corazón de la institución 'xeneize'.

"Confirmado: Benedetto y Zambrano recibirán 2 fechas de suspensión. Ambos no serán citados con Central y Defensa y Justicia". En principio se conoció por la noche ayer lunes 15, que solo sería por el partido contra 'El Canalla', pero ahora se le suma el cotejo frente al 'Halcón de Varela'. Siendo mucho más severa toda la cuestión, ya que de poco y nada sirvió las disculpas de los implicados en esta noticia que dio la vuelta al mundo.

Boca Juniors jugará por el torneo local este miércoles 17 de agosto vs. Rosario Central como local desde las (7:30 PM - HORA PERUANA). Y después, el domingo 21 de agosto vs. Defensa y Justicia como visitante (6:30 PM - HORA PERUANA). En estos partidos no estará tanto 'El Pipa' como 'El León', notificados ambos implicados, ya sabrán lo que tendrán que hacer en ese tiempo libre, porque no verán ningún minuto oficial.