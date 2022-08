Las últimas semanas han estado muy movidas para el defensor peruano Carlos Zambrano, quien protagonizó una pelea con Darío Benedetto en el camarín de Boca Juniors, cuando se producía el descanso del partido con Racing Club.

Ambos jugadores fueron castigados por el hecho, y a simple vista el zaguero nacional fue el que más "recibió", debido a que tenía un evidente golpe en el rostro, el cual se apreció durante el encuentro ante la Academia.

El tiempo pasó y el hecho quedó en el olvido, aunque en Argentina aseguran que hubo más situaciones tras la pelea, y de aquello cuenta detalles el campeón del mundo Óscar Ruggeri, en su calidad de comentarista de ESPN.

"Zambrano no lo vio venir, pero no me sorprende, aunque lo más normal es que eso suceda en los entrenamientos, sí me causó asombro que se diera en el entretiempo, pero va a haber venganza. Eso de las disculpas no queda ahí", dijo el Cabezón en primera instancia.

Luego, el periodista Daniel Arcucci agregó que "ya pasó la venganza, te lo puedo asegurar", en relación a lo antes mencionado por el ex entrenador.

Pero eso no fue todo, porque Ruggeri remató al decir que el seleccionado nacional es "bravo": "A mí me han dicho que si ocurrió la venganza porque me dijeron que el otro es bravo", cerró.