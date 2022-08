Cuando habla la principal cabeza del cuadro 'xeneize', solo queda escuchar, para poder entender. Juan Román Riquelme, aparte de todos los problemas del camerino que se ocasionaron en Boca Juniors, por el tema entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano, tiene también una opinión que termina siendo importante de mencionar. Porque se referencia a un compatriota nuestro.

'El último 10' tuvo cariño para 'El León', quien se mostró cercano al defensa central de la Selección Peruana. A quien destacó por encima de los demás, por su forma de comportarse en el club del cual es vicepresidente. Las palabras textuales las mencionó en 'ESPN Argentina', en una extensa charla vía microondas con el 'Pollo' Vignolo de presentador principal.

Donde, como señalamos, elogió el desempeño del ex Eintracht de Frankfurt, de la siguiente manera: "Zambrano se comportó como un caballero. Disputó todos los partidos con su selección. Vino dos años, no le tocó jugar porque Russo y Battaglia eligieron jugar con Izquierdoz y Rojo. Él jugaba con su selección cada partido y no escuchaba en la TV que tenía que jugar".

Para poder hacer una referencia de lo que significa todo lo mencionado, también se usó Riquelme como ejemplo en primera persona. Mostrándose bastante autocrítico por todo lo que está suscitando: "Fui jugador y cuando hay discusiones entre compañeros, se dan en los entrenamientos. En un partido oficial es raro porque te terminas enojando con el contrario. Es momento de que los chicos piensen".

Es importante recordar que tanto Carlos Zambrano como Darío Benedetto no estarán presentes en los partidos ante Rosario Central como local, además de Defensa y Justicia como visitante. Eso en principio, porque no se sabe aún como estará desarrollándose el castigo por interno. Porque también se habla de un tema económico, lo cual no se hizo público aún. Pero respetan a nuestro compatriota.