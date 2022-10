¿Para eso lo sacaron a Tuchel? Dirán los seguidores fervientes del Chelsea cuando despierten y vean este rendimiento del equipo ante un sorpresivo Brighton. El cual demostró, por lo menos hoy, ser más vulnerable de lo común, junto a una calidad defensiva deplorable, con problemas determinantes, aquellos que pueden tomarse a consideración para decisiones calientes.

Chelsea terminó siendo goleado por un equipo que cuenta con sudamericanos de gran relieve como son el ecuatoriano Moisés Caicedo, y el argentino Alexis Mac Allister. Los ex dirigidos demostraron que son buenos sin su dirección técnica. Graham Potter conoció el sabor de la derrota ante su anterior equipo, la primera en su etapa como líder deportivo de 'Los Blues'.

Los goles en este cotejo llegaron por parte de Leandro Trossard, Ruben Loftus-Cheek (en contra), Trevoh Chalobah (en contra), y Pascal Groß, para el Brighton. Por el lado de Chelsea, el descuento fue de Kai Havertz. Ganándole por primera vez en su historia a los naturales de Londres. Asumiendo riesgos, para llevarse el premio principal, siendo la noticia más importante de la media mañana.

La próxima jornada de la Premier League 2022-23 nos dice que el Brighton deberá visitar al Wolverhampton este sábado 5 de noviembre desde las (10:00 AM - HORA PERUANA). Mientras que, Chelsea tendrá el duro clásico frente al Arsenal como local, el domingo 6 de noviembre a las (7:00 AM - HORA PERUANA). Todo esto correspondiente a la fecha 15 de la mejor competencia de clubes a nivel mundial.

PREVIA - BRIGHTON VS. CHELSEA:

HOY, Brighton vs Chelsea chocan por la fecha 14 de la Premier League en el Falmer Stadium en vivo y en directo por la señal de Star Plus este sábado 29 de octubre a las 9:00 A.M. Buscando la victoria, el partido se transmitirá online y vía streaming por internet.

Impulsados por la reciente clasificación a los octavos de final de la Champions League, Chelsea llega con el aura propio de los ganadores. Buscando estirar su estado de éxtasis, el plantel del estratega Graham Potter irá sí o sí por el triunfo.

Esperando conseguir una victoria en condición de visitante, si Chelsea gana a Brighton, y ninguno de los que está arriba suma, los 'Blues' escalarán de la quinta posición a la tercera, pues pasarán de tener 21 puntos a 24 unidades.

Brighton, local ante Chelsea, pelea por tomar un cupo a la Europa League. Ubicado actualmente en el noveno puesto de la Premier League con 15 unidades, si llega a ganar sumará 18 puntos y estará a 3 dígitos de la quinta casilla, lugar que da el ticket al certamen europeo.

Brighton vs Chelsea: marcador en vivo y resultado en directo por la Premier League

¿A qué hora ver y en qué canal transmite Brighton vs Chelsea por Premier League?

Colombia: 09:00 horas por Star+

Ecuador: 09:00 horas por Star+

Perú: 09:00 horas por Star+

México: 09:00 horas por Paramount+

Venezuela: 10:00 horas por Star+

Bolivia: 10:00 horas por Star+

Argentina: 11:00 horas por Star+

Brasil: 11:00 horas por Star+

Uruguay: 11:00 horas por Star+

Chile: 11:00 horas por Star+

Paraguay: 11:00 horas por Star+

España: 16:00 horas por DAZN, DAZN 1 (Movistar 64) y DAZN 1 (Movistar 148)

Brighton vs Chelsea: alineaciones probables por la Premier League

Brighton: ROBERT SÁNCHEZ; 4. A. WEBSTER, 5. L. DUNK, 34. J. VELTMAN, 11. L. TROSSARD, 25. M. CAICEDO, 10. A. MAC ALLISTER, 7. S. MARCH, 13. P. GROSS, 14. A. LALLANA y 18. D. WELBECK.

Chelsea: KEPA; 32. CUCURELLA, 6. THIAGO SILVA, 14. T. CHALOBAH, 17. R. STERLING, 8. M. KOVAČIĆ, 5. JORGINHO, 23. C. GALLAGHER, 10. C. PULISIC , 29. K. HAVERTZ y 9. P. AUBAMEYANG.