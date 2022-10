Cuando un fin de semana tiene este tipo de situaciones, uno queda más enamorado del deporte rey. Chelsea pudo hacer los deberes, pero le costó demasiado, y casi termina dejando puntos en su visita al Crystal Palace, lo cual hubiese significado una caída que lo saque de la carrera por el título de la Premier League. Pero 'Los Blues' demostraron gallardía, lo cual es para resaltar.

Comenzó todo cuesta arriba, pero el equipo de Londres estuvo correcto a la hora de reaccionar. El primer tanto del cotejo lo marcó Crystal Palace, gracias a la anotación de Odsonne Edouard, a los 7', cuando recién se estaban conociendo ambas escuadras. Pero la sorpresa mayor, estaría parametrada recién para los siguientes minutos. Donde el equipo representativo demostró su nombre completo.

Las anotaciones del Chelsea fueron colocadas por el delantero nacido en Gabón, Pierre Emerick Aubameyang, quien apareció como centro delantero a los 38'. Y casi al final del partido, donde la visita prácticamente sometió al rival de turno, el joven Conor Gallagher, ex Crystal Palace, cumplió con la ley del 'ex'. Colocando en pelea a su nuevo equipo a los 90', cuando ya casi no se jugaba casi nada.

El próximo partido por Premier League para Chelsea será como local ante el Wolverhampton el sábado 8 de octubre a las (9:00 AM - HORA PERUANA) en su casa: Stamford Bridge. Por su parte, Crystal Palace deberá recibir al Leeds United el domingo 9 de octubre a las (8:00 AM - HORA PERUANA) en el 'Selhurst Park Stadium'. Que nos sigan alegrando la vida este tipo de equipos.

