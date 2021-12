André Carrillo podría jugar junto a un futbolista de clase mundial como Gareth Bale, si es que el Al-Hilal consigue hacer las gestiones necesarias para que el galés deje el Real Madrid y se mude a la liga de Arabia Saudita.

Según el portal Sport.Ro, el actual futbolista de Real Madrid no se encuentra en los planes del DT Carlo Ancelotti. Además, el club saudí no tendría problema en pagarle su sueldo, ya que poseen mucho potencial económico, por lo que el club español no dudaría en transferirlo en el mes de enero, fecha en la que abre el mercado de pases.

Lo cierto es que el Al-Hilal no es el único club que pretende fichar a Gareth Bale, pues a pesar de sus constantes lesiones tiene ofertas de la MLS. Además, el Newcastle de la Premier League, club que fue comprado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y que posee una fortuna de más 360 mil millones de dólares, también entraría en la puja por el atacante del Real Madrid.

Al-Hilal es uno de los mejores equipos árabes, por lo que con André Carrillo en sus filas y la incorporación del ‘Expreso de Cardiff’ buscarían ganar la Liga de Arabia Saudita, la AFC Champions League y el Mundial de Clubes, torneo que se disputará en el mes de febrero del 2022.