EN VIVO y EN DIRECTO, Celta de Vigo vs Real Valladollid online vía ESPN y Star Plus por la fecha 23 de LaLiga 2022/2023

Este domingo 26 de febrero, Celta de Vigo vs Real Valladolid en vivo y en directo por ESPN y Star Plus juegan desde las 10:15 AM. en Balaídos por la fecha 23 de LaLiga 2022/2023