Transcurrieron 48 horas desde el día en que Carlos Zambrano y Darío Benedetto se pelearon en el entretiempo del duelo entre Boca Juniors y Racing Club. Sucediendo muy pocas veces, no es común que dos compañeros de un mismo equipo se agarren a golpes, aunque, en los últimos años esta situación se ha dado en el plantel 'Xeneize' más de lo que quisieran.

Así pues, pasando un tiempo considerable, la información se sigue recopilando desde ambos bandos. Tantos periodistas argentinos ligados a Boca Juniors, como hombres de prensa de Perú, que mantienen comunicación con el entorno más próximo de Carlos Zambrano.

De esta forma, el Bombardero del diario Trome, en su habitual columna Pisa Pelota, develó más detalles de la pelea entre el defensor peruano Carlos Zambrano y el delantero argentino Darío Benedetto. Comentando quién pegó primero y de qué forma, desde el anonimato aseguró que el 'León' no se quedará tranquilo.

"Entonces el zaguero voltea y le responde (a Darío Benedetto), porque los chibolos del equipo estaban calladitos: ‘Hablas como pendejo y no haces nada arriba, ni un gol anotas’. El delantero no paraba de maletear y cuando el chalaco gira para retarlo en el camarín, el argentino de ‘tercio’ lo revienta de lleno en la cara", argumentó El Bombardero del diario Trome.

Luego continuó con su comentario y aseguró que Carlos Zambrano no se quedará tranquilo: "Lo conozco al ‘León’ y no se irá de Argentina hasta dejarlo ‘mostro’. No hizo la bronca después del partido, porque la gente lo iba a separar. Pero les aseguro que le va a buscar mote y de allí contaremos otra historia. Solito lo va a agarrar para que se destraben y nadie lo defienda", contempló en su texto El Bombardero.