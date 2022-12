Alexander Callens, defensor de 30 años, todavía no sabe si seguirá en New York City

Valorizado su traspaso en 2 millones de euros, Alexander Callens todavía no sabe qué será de él en New York City. Habiendo terminado la temporada regular en la MLS, y culminando su contrato el 31 de diciembre del 2022, el defensor peruano todavía no extiende su renovación ni ha sido anunciado por ningún otro equipo.

Alexander Callens, de 30 años, fue determinante para que New York City consiga su primer título de la MLS la temporada anterior. Siendo campeón de la Conferencia Este y de la MLS en la temporada 2021, el defensor peruano también se alzó con la Campeones Cup en la campaña 2022, luego de verncer al Atlas de Anderson Santamaría y Edison Flores.

Pero sus constantes actuaciones parecen no haber convencido al New York City, pues hasta la fecha no hay información sobre su continuidad. Siendo una estrategia para estirar la renovación el mayor tiempo posible, y así tener la situación a su favor, lo cierto es que a Alexander Callens no le faltan propuestas.

De hecho, la temporada anterior fue tanteado por clubes de Brasil y Argentina, pero el defensor peruano de 30 años prefirió quedarse en New York City para cumplir todo su contrato. Ahora, buscando seguramente una mejora salarial, todo está en definirse a pocos días de culminar su vínculo contractual.

Jugando también la Selección Peruana, el nombre de Alexander Callens ha ganado trascendencia en el mercado internacional y lo más probable es que New York City le presente un contrato para vincularlo más tiempo, aunque lo cierto es que solo el tiempo tendrá la respuesta para eso.