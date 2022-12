El delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, se encuentra lejos de conseguir equipo. En Sudamérica no lo ven como refuerzo.

¿El peor momento de su carrera? Hinchas sudamericanos no quieren a Paolo Guerrero en su equipo

El fútbol tiene este tipo de situaciones donde el más perjudicado termina siendo el jugador profesional, debido a que las lesiones los aleja de las canchas. Paolo Guerrero, después de su paso infructuoso por Avaí FC no ha logrado asentarse en un proyecto serio.

Ni Alianza Lima ha intentado buscarlo para trabajar juntos eventualmente en la temporada 2023 en el nuevo plantel. Lo cual ya es preocupante porque es el equipo de sus amores en teoría, y siempre estuvo a la mano del delantero centro para cualquier situación.

Ante toda esta incertidumbre, una encuesta popular hecha por la periodista brasileña, Raisa Simplicio, de Goal BR, se hizo popular en las redes sociales. Donde la consulta era clara: "Libre en el mercado, Paolo Guerrero no piensa en retirarse y busca club para 2023. ¿Encaja en tu equipo, fan?".

La respuesta fue uniforme, tanto en portugués como en nuestro idioma natural, un rotundo no. A sus 38 años, próximo a cumplir 39, y después de haber sido descartado por el equipo Avaí, no es un prospecto fiable. No te asegura goles en teoría, y su rendimiento estará supeditado a sus aspectos físicos.

Lo cierto es que Paolo Guerrero, lejos de esta encuesta internacional, ha sido acercado a equipos como Vélez Sarsfield y Newell 's Old Boys de Rosario. Aún no existe respuesta alguna, lo cual termina siendo quizás un dolor de cabeza para él. En otras épocas, se peleaban por ficharlo, hoy espera paciente a la primera oferta seria.