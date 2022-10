Real Madrid jugó un partido muy tranquilo por Liga Española, donde aseguró por momentos el balón, y logró su triunfo en un ritmo bastante calmo, casi sin despeinarse. El rival de esta tarde fue el noble Elche, quien por momentos asustó la portería de Lunin, pero sin generar mayores sensaciones de peligro.

Los dirigidos por Carletto Ancelotti hallaron en minutos oportunos los goles respectivos. Los que se llevaron la estadística del grito sagrado fueron: Federico Valverde, Karim Benzema y Marco Asensio. 'El Gato' celebró en este duelo su 'Balón de Oro' con algunos goles invalidados por el VAR. El centro delantero francés, fuera de eso, hizo un gran partido.

El Elche fue un conjunto que buscó hacer daño, pero sus variantes no han sido las mejores. Real Madrid demostró, una vez más, por qué es el líder absoluto de la Liga Española, dejando atrás a equipos de la categoría de FC Barcelona, Atlético Madrid, y el propio Sevilla. Una victoria más para 'La Casa Blanca', con Karim Benzema de protagonista.

La próxima jornada de la conocida mundialmente como 'La Liga de Las Estrellas' tendrá al Real Madrid como local frente al Sevilla el sábado 22 de octubre a las (2:00 PM - HORA PERUANA). Por el lado de Elche, tendremos su partido de visitante el domingo 23 de octubre, a las (7:00 AM - HORA PERUANA), frente al RCD Espanyol. Todo en orden para los campeones de la UEFA Champions League.

PREVIA - ELCHE VS. REAL MADRID:

El Elche recibe al líder de la liga, el Real Madrid, en el Estadio Martínez Valero el miércoles, en busca de su primera victoria de la temporada. Los anfitriones tuvieron la mala suerte de no llevarse los tres puntos en su empate 2-2 con Valencia el sábado, mientras que los visitantes ganaron la 250ª entrega de El Clásico para ir con tres puntos de ventaja en la cima.

Tras el reciente repunte de forma del Cádiz, el Elche se ha hundido hasta el fondo de la tabla de LaLiga tras un comienzo de campaña sin victorias. Uno de los tres equipos que aún no ha ganado un partido en las cinco ligas principales de Europa, Los Franjiverdes se convirtió en el primer equipo español en separarse de su entrenador en jefe esta temporada, ya que Francisco Rodríguez fue reemplazado por Jorge Almirón a finales de agosto.

El visitante Real Madrid, difícilmente, podría estar en una forma más diferente a la de sus oponentes amenazados por el descenso, después de que una victoria por 3-1 sobre su archirrival Barcelona llevó al club de la capital a tres puntos de ventaja en la parte superior de la tabla. Invicto en sus últimos 18 partidos oficiales y con solo cuatro derrotas en sus últimos 47 partidos de LaLiga, los hombres de Carlo Ancelotti están cosechando resultados formidables mientras buscan defender su título, habiendo perdido solo dos puntos en lo que va de campaña.

El Real Madrid volverá a estar sin Thibaut Courtois, lo que le da la oportunidad a Andriy Lunin de iniciar su sexto partido consecutivo entre palos con los blancos. Ancelotti puede buscar dar comienzo a algunos de los jugadores que se perdieron la victoria de El Clásico, lo que significa que Eduardo Camavinga y Marco Asensio podrían entrar en el once inicial.

Para los anfitriones, el central Pedro Bigas sufrió un desagradable choque de cabezas al principio del empate 2-2 en Mestalla, y fue retirado por temor a una conmoción cerebral. Sin embargo, el jugador de 32 años ha estado entrenando normalmente con el equipo desde el incidente y debería estar disponible para ser seleccionado aquí.

POSIBLES ALINEACIONES - ELCHE VS. REAL MADRID:

XI ELCHE: Badia; Clerc, Roco, Verdu, Bigas, Josan; Gumbau, Mascarell, Guti; Boye, Milla.

XI REAL MADRID: Lunin; Mendy, Rudiger, Militao, Lucas; Kroos, Tchouameni, Camavinga; Asensio, Benzema, Rodrygo.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL ELCHE VS. REAL MADRID?

Elche será local ante Real Madrid por la jornada 10 de la Liga Española, este miércoles 19 de octubre a las (2:00 PM - HORA PERUANA). Este partido se jugará en el 'Estadio Manuel Martínez Valero'.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE ELCHE VS. REAL MADRID?

Argentina ESPN2 Argentina, Star+

Bolivia ESPN, ESPN2, Star+

Brasil Star+

Chile ESPN Chile, Star+

Colombia ESPN2, ESPN, Star+

Ecuador ESPN, Star+, ESPN2

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá Sky HD, VIX+

Paraguay ESPN, ESPN2, Star+

Perú ESPN, Star+, ESPN2

España DAZN LaLiga , DAZN

Reino Unido LaLigaTV

Estados Unidos ESPN Deportes+, ESPN Deportes, ESPN+

Uruguay ESPN2, ESPN, Star+

Venezuela Star+, ESPN2, ESPN