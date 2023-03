Cuando todos imaginamos que el tema debería pasar a un lado, porque lo que prima es el fútbol como tal. Apareció la prensa deportiva desde España para preguntarle a Yoshimar Yotún sobre lo que sucedió con los policías de Madrid. Ahí el capitán de Sporting Cristal sostuvo su versión, la cual termina siendo esclarecedora.

Para el popular Yoshi, el tema es simple, todo se manejó mal, desde ambos lados. No se debieron alterar de ninguna manera, por eso existe la autocrítica por parte de la organización, jugadores, y los propios efectivos del orden, según pudimos saber: "No estamos fomentando la violencia, no somos una selección violenta y hay cosas que se escapan de nuestras manos".

Ahora, un tema importante, es que no se entiende cómo nacen los problemas: "Hemos hecho banderazos en todos lados, Estados Unidos, Alemania, Qatar, Nueva Zelanda y jamás pasaron estas cosas. No quiero echar la culpa, pero hay una confusión o no sé si malentendido. Yo creo que hubo un malentendido, me confundió con un hincha, pero son cosas de segundos. Tomas una mala decisión y pasan estas cosas".

Después, yendo un poco más al detalle, Yoshimar Yotún, destacó que no existió agresiones: "Primero viene uno, me pone el brazo y le dijo tranquilo solo estamos saludando, no íbamos a avanzar más. Luego, viene otro prepotente y me empuja. Yo también le empujo, pero sin intención de pelear, porque no soy así y no somos una selección violenta. Me agacho a recoger el neceser y veo que estaba todo el problema. Cuando veo la imagen, el policía va contra mí, yo creo que hubo confusión. No estamos fomentando la violencia ni nada, pero hay cosas que se escapan de nuestras manos".

Sobre el balance con miras a los partidos ante Alemania y Marruecos, queda algo por señalar: "Hay cosas que hicimos muy bien, como puntos que tenemos que mejorar. Somos conscientes que debemos mejorar para llegar bien a las Eliminatorias. Resumiendo los dos partidos, hay que ir por el lado positivo, que nos enfrentamos a selecciones de grandísimo nivel y tuvimos varios pasajes que jugamos bastante bien. Creo que ese es el camino".