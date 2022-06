MINUTO A MINUTO | STREAMING | HOY | ONLINE | EN VIVO | EN DIRECTO | Por una jornada previa al gran repechaje internacional del Mundial 'Qatar 2022', se estarán enfrentando este martes 7 de junio en el 'Al Rayyan Stadium'. El vencedor del partido mencionado, estará jugándose ante la Selección Peruana su pase a la gran cita organizada por la FIFA.

Las emociones de este duelo se transmitirán a través de la pantalla de ESPN2: (Best Cable - Canal 61. Claro Perú - Canal 65. Movistar Perú - Canal 506. Servicable Perú - Canal 32). Y Star+ mediante su servicio de internet.



Con la presencia de Ricardo Gareca en las graderías del recinto deportivo, ambos combinados nacionales estarán dando todo de sí para llegar al repechaje internacional frente a la Selección Peruana. Solo pasará uno de ellos, así que el pronóstico en principio es bastante cerrado.

Aunque las estadísticas nos dicen que Australia es mucho mejor equipo que Emiratos Árabes Unidos. Ya que cuenta con mayores jugadores de jerarquía. Sin embargo, el terreno caluroso y el ambiente de Qatar, podrían beneficiar al equipo del 'Vasco' Arruabarrena. Todo se decidirá en el terreno de competencia, a la hora de la verdad.

¿Cuándo se enfrentarán Australia y Emiratos Árabes Unidos?

El juego se realizará este martes 7 de junio en el 'Al Rayyan Stadium'. Desde la (1:00 PM - HORA PERUANA)

¿Cómo VER EN VIVO la transmisión de este partido?

El juego lo podrás disfrutar desde la pantalla de ESPN 2 (canal de cable) y Star+ (streaming pago). Todos los detalles de este encuentro los podrás seguir desde Bolavip.com.

Canales de TV e Internet - Australia vs. Emiratos Árabes Unidos (repechaje internacional):

PERÚ: ESPN2, Star+

