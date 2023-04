En vivo y EN DIRECTO: Manchester United vs Brentford por la Premier League

En su visita al St James' Park este último fin de semana, el Manchester United tuvo un inesperado resultado ante el Newcastle. Los reds devils a pesar de que trataron de tener el balón, no pudieron cruzar la defensa local y luego de irse al descanso con el marcador a 0; en el segundo tiempo no tardó en ver llegar el primer tanto, mientras que la frustración crecía, por no empatar, llegaría el 2-0 definitivo.

Este resultado hizo retroceder a la escuadra de Erik ten Hag hasta el quinto lugar de la tabla de posiciones con 50 puntos (15 victorias, 5 empates y 7 derrotas), necesitando al menos un punto para regresar a su lugar. El United ha ganado 9 encuentros de 13 como local, perdiendo solo una vez.

Por su parte, Brentford en un duelo muy intenso contra el Brighton, logró abrir la ventaja a los diez minutos, a pesar de que el dominio era para los locales. Ya cuando se frotaba las manos por lograr una victoria, un penal de último minuto borraría la sonrisa de su rostro y el enfrentamiento terminaría 3-3.

Ahora las abejas se ubican en el puesto 7, sumando 43 unidades (10 victorias, 13 empates y 5 derrotas), a siete de los locales para esta fecha y por ahora está fuera de un torneo internacional por diferencia de goles. Como visitante, Brent perdió 4 partidos de 14, salvando tres victorias en el camino.

MARCADOR MANCHESTER UNITED VS. BRENTFORD:

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Brentford?

Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite Manchester United vs. Brentford?

Manchester United vs. Brentford será transmitido por la señal de ESPN a través de la plataforma de Star Plus.