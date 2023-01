Se enfrentaron dos clubes que renacieron después de muchos años. Arsenal en su momento estuvo tratando de permanecer en el torneo, mientras que el Newcastle descendió y ascendió en la Premier League.

Por eso ambos equipos mostraron un partido, donde el primer tiempo en sus primeros minutos comenzó bien, con mucha intensidad y movilidad. Tanto que a los tres minutos, Martín Ødegaard falla un remate desde el centro del área, que se le fue demasiado alto, tras asistencia de Gabriel Martinelli.

Luego, los Blancos y Negros presionaban arriba, pero quedaban desequilibrados con los contragolpes de los Gunners. Que a partir de los 42-45 minutos hicieron retroceder a las Urracas.

En el segundo, el New siguió en la búsqueda de sorprender como visitante, intententado en varias ocasiones, pero no pudo. Por su parte, los Rojiblancos tratarán de mostrar buen fútbol en el campo, pero la zona de ataque conformada por Saka, Nketiah y Martinello no fueron precisos

Al final, ambos equipos se repartieron los puntos, dejando al Arsenal líder con 44 puntos y a Newcastle tercero con 35 puntos, al igual que Manchester United, que goleó en su respectivo encuentro. Estos dos equipos luchan por asegurar su clasificación a la Champions League de la próxima temporada.

PREVIA: ARSENAL VS. NEWCASTLE:

Dos aspirantes a la corona tienen como objetivo aumentar sus esperanzas de conquistar el título de la Premier League el martes por la tarde, cuando el Arsenal se enfrente al Newcastle United en el Emirates Stadium. Los Gunners terminaron 2022 con una palpitante victoria por 4-2 sobre Brighton & Hove Albion, mientras que el equipo de Eddie Howe perdió un poco de terreno entre los dos primeros después de empatar sin goles ante el Leeds United.

Ningún equipo en la historia de la Premier League ha perdido el título después de sumar 16 puntos en 43 partidos, y los rojiblancos empiezan a creerlo poco a poco cada semana, mientras los jóvenes de Mikel Arteta continúan desafiando las expectativas de pretemporada. Eddie Nketiah, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli y Martin Odegaard anotaron en la fortaleza de Amex contra Brighton, que respondió de la misma manera a través de Kaoru Mitoma y Evan Ferguson en un final emocionante, donde Mitoma tuvo otro gol anulado por fuera de juego.

Takehiro Tomiyasu, siempre lesionado, se deshizo de su último problema en el tendón de la corva para entrar como suplente en la segunda mitad en el Amex, dejando al Arsenal con únicamente dos ausencias garantizadas para este partido: Gabriel Jesus y Reiss Nelson. Emile Smith Rowe ha participado en algunas sesiones de entrenamiento mientras se acerca a su regreso de una cirugía en la ingle, pero solo estará en el banquillo en el mejor de los casos aquí si pasa en forma, y es probable que Arteta mantenga la fe en su intento. Probó el XI inicial a pesar del rápido cambio.

Con respecto a Newcastle, ninguno de los quintetos lesionados de Howe debería poder regresar el martes, ya que Alexander Isak, Jonjo Shelvey, Matt Targett, Emil Krafth y Paul Dummett no estarán disponibles para el choque de la parte superior de la tabla. El gerente visitante podría verse tentado a hacer un par de cambios de cualquier manera, después de haberle dado el visto bueno a Chris Wood desde el principio contra Leeds, pero Callum Wilson reemplazó al ex hombre de Burnley justo después de la marca de la hora y esperará un llamado a la línea de fuego.

Marcador: Arsenal vs. Newcastle United, por la jornada 19 de la Premier League 2022-23

Arsenal vs. Newcastle United: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 19 de la Premier League 2022-23?

El encuentro entre Arsenal vs. Newcastle United se jugará este martes 3 de enero, a partir de las 14:45 horas de Perú.

Arsenal vs. Newcastle United: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 19 de la Premier League 2022-23?

Argentina ESPN Argentina, Star+

Bolivia Star+, ESPN

Brasil Star+

Chile Star+, ESPN Chile

Colombia Star+, ESPN

Ecuador Star+, ESPN

México Paramount+

Paraguay Star+, ESPN

Perú ESPN, Star+

España DAZN, Movistar+, DAZN 1

Reino Unido SKY GO Extra, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, BBC Radio 5 Live, Sky Ultra HD

Estados Unidos SiriusXM FC, nbcsports.com, USA Network, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, UNIVERSO

Uruguay ESPN, Star+

Venezuela Star+, ESPN