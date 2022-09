A propósito de la derrota de FBC Melgar (3-0) en su visita a Independiente del Valle, por la semifinal de ida de la Conmebol Sudamericana 2022, usuarios en las redes sociales recordaron un polémico comentario del periodista Silvio Valencia. Resulta que hace un par de semanas atrás, el polémico comunicador reveló su deseo de que el 'dominó' caiga derrotado ante la escuadra ecuatoriana, algo que a estas horas de la noche del miércoles 31 de agosto, se le cumplió.

"A mí me parece que Melgar ya cae en esta jornada. ¡Es mi deseo! Se van a enfrentar a un equipo que es superior, para mi Independiente del Valle es mejor", reveló el comunicador en el programa "Minuto Caliente".

Pese a la sorpresa de sus compañeros de trabajo al escucharlo, Silvio Valencia no se retractó y aseguró que ese es su 'deseo' en estas semifinales de este torneo internacional. "Es mi deseo. Yo no le veo opción de superar a Independiente. Ellos pueden jugar tranquilamente en la altura de Arequipa. Me parece que es más equipo como plantel y tiene mayor trascendencia de jugadores".

Como se recuerda, Silvio Valencia ya había realizado comentarios de este tipo sobre el equipo de FBC Melgar, incluso viajó hasta Arequipa para presenciar el duelo ante Deportivo Cali, y recibió los insultos de los hinchas 'rojinegros'. La molestia de los arequipeños fue tanta, que durante su estadía fue duramente hostigado, esto según informaron distintos medios de la capital.

¿Cuándo vuelve a jugar FBC Melgar vs. Independiente del Valle?

FBC Melgar buscará darle vuelta al 3-0 que sufrió este miércoles en Ecuador, cuando el próximo 7 de agosto reciba a Independiente del Valle en el estadio la UNSA de Arequipa. En duelo correspondiente a la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2022. Sin duda una tarea 'titánica', en la que el cuadro 'rojinegro' tendrá que hacer el mejor partido de su historia para lograr otra hazaña como la que consiguió al eliminar a Internacional de Porto Alegre.