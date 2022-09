La Liga Española está tomando forma, empiezan a despegarse los mejores equipos, de los más discretos. En esta oportunidad, y por la jornada 6, se cumplió la fija. Porque FC Barcelona goleó por 3-0 al Elche en el 'Campo Nou Spotify', demostrando estar a un nivel diferente dentro del torneo local. La cuenta pendiente está todavía en la UEFA Champions League, cuando compite contra otros gigantes.

El trámite del partido nos dice que desde principio al final se hizo un nombre, el equipo de Xavi Hernández, que formó con un equipo alternativo en un porcentaje. Pudimos ver a Depay, Eric García, y hasta el propio Franck Kessie. Después los nombres más comunes se pudieron visualizar, la cuenta goleadora fue presentada por el polaco Robert Lewandowski a los 34' y 48'. El delantero se llevó todos los aplausos con este importante doblete, que lo coloca en la cima de los goleadores.

Llegó a los 8 tantos por la Liga Española en solo 6 partidos, superando la media que se esperaba. Hasta el momento lleva más goles que partidos, lo cual es algo digno de resaltar. El último tanto fue forjado por el neerlandés, Memphis Depay, a los 41', quien sumó hoy minutos fundamentales por el extremo. Demostrando que le puede ganar el puesto a cualquiera, asumiendo un rol secundario, pero determinante.

En la próxima jornada, el Barcelona deberá visitar al Mallorca el sábado 1 de octubre, desde las (2:00 PM - HORA PERUANA). Por su lado, Elche deberá hacerse fuerte en la casa del Rayo Vallecano, una parada durísima por donde se le vea, cuando juegue el lunes 3 de octubre desde las (2:00 PM - HORA PERUANA). Los dos clubes tienen realidades diferentes, pero necesitan puntos urgentes para lograr sus objetivos de forma inmediata.

PREVIA FC BARCELONA - ELCHE:

Continuando con los partidos de LaLiga, FC Barcelona sigue afrontando partidos tras sus duelos por Champions League y este sábado 17 de septiembre se medirá ante Elche por la fecha 6 de LaLiga. Jugando en el estadio Camp Nou, el partido se disputará a las 9:15 AM. y se podrá vivir EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports y por DANZ LaLiga.

Persiguiendo al Real Madrid, FC Barcelona es segundo en la tabla de LaLiga. Con 13 puntos, está a dos unidades del líder y un triunfo ante Elche mantendrá la presión para que pueda forzar el traspié del cuadro de Carlo Ancelotti y así adueñarse con la cima del fútbol español.

Por ello, el estratega Xavi Hernández pondrá a toda su artillería más sabiendo que descansará alrededor de una semana por los amistosos internacionales de sus seleccionados. En ese sentido, FC Barcelona tendrá que aprovechar el momento y vencer a Elche en el Camp Nou.

No teniendo una buena temporada y no siendo para nada favorito, Elche es último de la tabla de LaLiga. Con un punto y cuatro derrotas, el plantel del estratega Francisco Rodríguez Vílchez buscará dar el golpe, aunque lo cierto es que no hay mayor expectativa.

FC Barcelona vs Elche juegan este sábado 17 de septiembre a las 9:15 AM. en el estadio Camp Nou por la fecha 6 de LaLiga. El cotejo se disputar EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports y DirecTVGO vía ONLINE para Latinoamérica y por DAZN LaLiga para todo el territorio de España ONLINE vía Streaming.

FC Barcelona vs Elche: horarios en el mundo

México – 9:15 AM.

Colombia – 9:15 AM.

Perú – 9:15 AM.

Ecuador – 9:15 AM.

Bolivia – 10:15 AM.

Chile – 10:15 AM.

Paraguay – 10:15 AM.

Argentina – 11:15 AM.

España – 16:15 PM.

FC Barcelona vs Elche: probables alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Bellerin, Araujo, Kounde, Balde; De Jong, Busquets, Pedri; F Torres, Lewandowski, Dembele

Elche: Badia; Lirola, Roco, Bigas, Mercau; Collado, Fidel; Quina, Ponce, Milla; Boye