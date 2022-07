Noche polémica en la Copa Libertadores de América. River Plate quedó eliminado en los octavos de final, a manos de Vélez Sarsfield, luego de empatar 0-0 en el estadio Monumental de Buenos Aires, en duelo que tuvo como protagonista al árbitro Roberto Tobar.

El juez chileno anuló un gol del elenco Millonario, anotado por el delantero Matías Suárez, luego de mirar las imágenes tras el llamado del VAR e interpretar que el atacante tocó la pelota con el brazo.

La situación generó una ola de comentarios, muchos en contra del réferi, mientras que hay unos que lo apoyan. En el segundo grupo está el reconocido estadístico y periodista español MisterChip, quien en su cuenta de Twitter dio a conocer su punto de vista.

"El balón va de la cabeza al brazo de Matías Suárez y de ahí a portería (hay ligero cambio de trayectoria). Da igual si la mano es o no voluntaria (esta es claramente involuntaria). El gol está bien anulado y la intervención del VAR me parece correcta", publicó el europeo.

"Dejad el fanatismo, por favor. A mí me da exactamente igual si pasa River o Vélez. No se puede marcar un gol con la mano, aunque sea de forma involuntaria. La regla es muy clara. Discutid la regla, pero no la aplicación de la misma. Aquí lo tenéis más claro. Perfecto el VAR", agregó.

El partido de River vs Vélez se sigue jugando, porque en Argentina es el tema del día y quizá de la semana.