Granda sobre Zambrano: “Humano al 100%, hablando de la persona y no del futbolista”

Las declaraciones de Carlos Zambrano al canal Willax han tenido una fuerte repercusión en los medios, tanto nacionales como internacionales. Que el ‘León’ admita que ya no tiene fuerzas para levantarse e ir a entrenar y que ya piensa en retirarse ha dejado en shock a muchas personas, en cambio a otras les ha parecido lo más sensato que ha podido decir el futbolista de la Selección Peruana.

El periodista de GOLPERU, Giancarlo Granda, se refirió sobre lo que dijo el defensor central que declaró hace muy pocos días sobre su posible retiro: “Quizás impactan las palabras de Carlos Zambrano porque pocos se atreven a decirlas. Humano al 100%, hablando de la persona y no del futbolista. Siempre, siempre la persona por delante. El fútbol es lo más importante, de lo menos importante”, publico el popular ‘Flaco’ en su cuenta de Twitter.

Si bien algunos han tomado a bien las palabras de Carlos Zambrano, en Boca Juniors no les ha parecido para nada bien esas declaraciones del ‘León’ ya que el futbolista no debería estar enfocado en eso, sino en ganar los partidos de la Copa Libertadores donde a los ‘Xeneizes’ no les viene nada bien y se ubican en el último lugar del grupo con 3 unidades.

Carlos Zambrano ha vuelto a ser titular con Boca Juniors luego de regresar a los terrenos de juego tras mejorar positivamente de la lesión en lo isquiotibiales que sufrió en un partido de Copa Libertadores. El ‘Kaiser’ tendrá que demostrar a la hinchada y dirigencia de su equipo que está enfocado al 100% en su club y ganar trofeos con ellos.