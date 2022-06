Uno de los streamer más grandes del mundo y el más potente de habla hispana es el español Ibai Llanos, quien está siempre al tanto de lo que pasa en el mundo del fútbol y también ha demostrado su interés por el Perú.

El vasco de 27 años tiene muchos seguidores Latinoamerica y dio cuenta de su interés por el país, poque en diálogo con ESPN dio a conocer quien es su jugador peruano favorito.

"Jugadores peruanos de la actualidad, no sé quién está en mejor posición para triunfar en Europa, pero el más histórico que se conoce, acá en España, es Paolo Guerrero. Ha sido como el más sonado siempre", dijo Ibai.

Luego, Llanos tocó el tema que por acá todavía duele, porque habló de la derrota ante Australia en el repechaje y aprovechó de criticar al arquero Andrew Redmayne.

"Días previos me estaban hablando del repechaje. Vi los penales en directo con el portero que no paraba de bailar y que no tenía ningún tipo de sentido. Me dio pena porque sabía que había mucha gente de Perú viéndolo. Fue jodido, la verdad", comentó.

De esta forma queda claro que el corazón de Ibai Llanos estaba con Perú y que quedó triste por la eliminación del Mundial de Qatar 2022.