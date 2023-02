La evolución del fútbol internacional nos obliga prácticamente a estar muy a la orden del minuto a minuto, tanto a los periodistas, como también a los deportistas desde muy jóvenes. Este es caso para un proyecto que tiene Alianza Lima a mediano plazo, pero que ya recibe elogios.

Se trata del joven Juan Pablo Goicochea, una de las joyas de la cantera blanquiazul. Que estará teniendo seguramente oportunidades con el paso del tiempo, pero todavía no muestra lo que sabe. Ese detalle, quizás retarde la situación específica de ser visto a nivel mundial.

Un talento de ese tamaño es necesario mostrarlo, dicen algunos, pero al parecer dentro de la Liga 1, todavía se mantiene la convicción de que se tiene que llevar a los chicos poco a poco. Por suerte hay ojeadores con voz y voto en clubes de élite como Claudio Pizarro, quien es palabra santa en el Bayern Múnich.

El padre del Conquistador, habló para Todas Las Voces del Fútbol, y ahí contó como está manejando su vida Claudio, hoy por hoy lejos de las canchas, pero ejerciendo un cargo más pesado: "Creo que está siguiendo a Alianza Lima. Siempre está conectado con lo que pasa en el país. Habla de algunos jóvenes como Goicochea, pero piensa que si siguen acá no llegarán a nada".

Como se sabe, Claudio Pizarro, desde que se retiró, se convirtió en un embajador internacional para todo el planeta del Bayern Múnich. Ahí el Bombardero viaja por todos lados, para cumplir con los pedidos de la institución. Sea con entrevistas, opiniones, y por ahí recomendaciones. Podría ser, este el caso, con el buen Goico.

Otro punto que tocó en la entrevista radial, el padre del ex capitán de la Selección Peruana, es la riña pendiente con Paolo Guerrero: "No han conversado sobre el tema. Esto se generó por una apreciación de la señora Peta, que pensó que Claudio o yo estábamos moviendo algo para que su hijo no juegue. Eso no es así, porque ya se vio que Claudio ha apoyado a Paolo. Si Claudio no hubiera estado en Europa, Paolo no hubiera ido nunca allá, o por lo menos al Bayern. Claudio lo considera y yo también". Finalizando así su conversación cordial.