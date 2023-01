Uno de los mejores jugadores peruanos de todos los tiempos es el delantero Paolo Guerrero, quien vive sus últimas etapas de su carrera y tendrá un desafío potente, porque luego de pasar los exámenes médicos se confirmó que será jugador de Racing Club.

En Bolavip quisimos tener la opinión de uno de los periodistas más connotado del continente y tomamos contacto con Juan Pablo Varsky, comentarista argentino que analizó con nosotros el arribo del Depredador a la Academia.

"La inteligencia y la clase de un futbolista no tienen fecha de vencimiento, pero sería de necios negar que la influencia se mantiene inalterable de principio a fin de carrera. Nadie discutirá la personalidad o la relación de Paolo Guerrero con el gol, pero estará habilitado con lógica a preguntarse sobre su vínculo con el implacable Padre Tiempo", dijo en primera instancia a nuestro medio.

Luego, agregó que "su llegada al fútbol argentino parece 2-3 años tardía, siempre hablando de nuestra liga como última estación de plenitud para el peruano, pero nunca se puede subestimar a un jugador con su hoja de ruta".

¿Qué Racing encontrará?

Luego, el columnista de Bolavip Argentina analizó las condiciones que encontrará Guerrero en el cuadro de Avellaneda, el cual es dirigido por un joven estratega, Fernando Gago.

"Aterrizará en un equipo y con un entrenador que no se casan con apellidos ni aunque hayan sido pedidos con énfasis (Edwin Cardona), pero que a la vez crea las condiciones de juego necesarias para explotar las virtudes de sus futbolistas. Fernando Gago es un DT que reconoce contextos. Ha incorporado a Emiliano Vecchio, sabiendo de su vía crucis físico y le ha sacado rédito porque supo fabricar el ecosistema ideal", explicó a Bolavip Perú.

"Gago sabrá si Paolo está para ser titular o para ser un relevo de calidad. No le pedirá lo que ya no puede hacer. El peruano enfrentará un gran desafío. El torneo argentino es difícil, competitivo. Lo buscarán, lo molestarán, no le sobrarán espacios. Se presenta como una prueba difícil, pero si mantiene el ojo de tigre, aún tiene con qué dejar huella", cerró.