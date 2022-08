Tite deja callado al niño mimado Mbappé por críticas a las eliminatorias sudamericanas: "No jugamos con Azerbaiyán"

El Mundial se empieza a calentar de a poco, porque pese a que restan meses para el inicio de Qatar 2022, dos protagonistas de equipos que lucharán por el título se enfrentaron en duelo de declaraciones.

Hace un tiempo el astro de Francia Kylian Mbappé lanzó quemantes palabras, porque no tuvo reparos en menospreciar el nivel del fútbol en Sudamérica, pese al poderío de Brasil, Argentina, entre otros.

"Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa", dijo en aquella oportunidad el niño mimado de PSG a TNT Sports.

Pero la respuesta vino de un experimentado, porque el entrenador del Scracht, Tite, dejó en silencio al campeón del mundo, con una respuesta con respeto, pero muy firme.

"No tenemos, con todo respeto, a Azerbaiyán para jugar. No tenemos uno para darte un respiro. Son todos partidos con un grado de dificultad muy alto en las Eliminatorias", le dijo el ex DT de Corinthians a ESPN.

"Hablé hace poco con un columnista uruguayo y me dijo: 'Jugar en Bolivia es muy difícil. Jugar en Cochabamba es muy difícil. Jugar en Uruguay es muy difícil'. Seguramente, Mbappé no sabe de esta dificultad, no la buscó", agregó.

Por último, Tite cerró su análisis: "Quizá esté hablando de estos choques de Nations League o de amistosos europeos, pero no de las Eliminatorias. Aquí tienen un grado de dificultad mucho mayor que esa fase de grupos de las Eliminatorias europeas, digo que sí".