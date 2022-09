Raúl Ruidíaz respondió de gran manera su convocatoria a la selección peruana. La 'Pulga', quien ayer estuvo en la primera lista de Juan Máximo Reynoso, hoy mojó las redes en la MLS.

El delantero nacional no se cansa de marcar goles y esta vez Austin FC fue su víctima en la liga estadounidense. Sobre los 12' de la primera mitad, el ex Universitario anotó el 1-0 del Seattle Sounders ante el cuadro de Texas.

El gol del atacante de 32 años llegó a través de una buena jugada colctiva por la banda del campo. El esférico en primera instancia recayó en Nicolás Lodeiro, quien habilitó al peruano con un gran pase para dejarlo mano a mano.

El ex Universitario de Deportes no desaprovechó la oportunidad, y con un buen remate, venció la portería del guardameta Brad Stuver, quien no tuvo mucha reacción ante el disparo de la 'Pulga'.

A continuación, el VÍDEO del gol convertido por Raúl Ruídiaz:

Seattle Sounders vs. Austin FC: Raúl Ruidíaz anotó el 1-0

Seattle Sounders vs. Austin FC: el doblete de Raúl Ruidíaz