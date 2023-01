Lo que nadie quería creer (sus seguidores más fervientes), terminó sucediendo, para el dolor de sus corazones. Cristiano Ronaldo fue presentado en el Al-Nassr de Arabia Saudita. La conferencia de prensa fue muy especial, porque terminó siendo un monólogo del astro portugués, quien aplicó sus dotes de excelente orador.

Después de su paso abrupto por el Manchester United, y un Mundial Qatar 2022 con la Selección Portugal, se sentó con los jeques de Arabia Saudita, para asumir este gran reto. Con una gran frase de inicio, dejando en claro que continúa siendo el mejor, a la hora de decir sus verdades absolutas: "Este contrato (desde el plano económico) es único porque yo soy un jugador único. Para mí es algo normal".

Cuando se le consultó por esta determinación tomada, El Bicho, confrontó la pregunta con una respuesta muy a su estilo: "Estoy muy orgulloso de esta gran decisión que tomé en mi vida futbolística. En Europa mi trabajo está hecho: Gané todo, jugué en los clubes más importantes. Ahora es un nuevo desafío en Asia".

Destacando, también, que rechazó algunos proyectos más llamativos desde el plano competitivo. Hay un interés que va mucho más allá, para este momento en su vida: "Tenía ofrecimientos de clubes de Brasil, Portugal, Estados Unidos y Australia. Pero le di mi palabra al Al-Nassr. Quise venir aquí para ayudar a desarrollar no sólo el fútbol de este país sino también otros aspectos".

Como broche de oro, para sentenciar su participación ante los constantes murmullos. CR7 fue tajante para silenciar algunos comentarios en su contra: "No me preocupa lo que diga la gente, hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo. Mucha gente habla pero no sabe nada de fútbol. No es el final de mi carrera".