Desde que inició esta situación conocida como la ubicación de valores en el extranjero, el hincha de La Blanquirroja se motivó demasiado. Antes fue con Ricardo Gareca y Gianluca Lapadula, hoy se puede referenciar ello con Juan Reynoso junto a Oliver Sonne.

El lateral danés con raíces peruanas está abierto a esta situación, detallando que desea pronto estar por nuestras tierras y vivir todo lo pendiente en su vida. Desde el ámbito profesional en la cancha, como la situación netamente social de su posible día a día.

En conversación con bold.dk de Dinamarca, dejó una frase muy interesante, donde expone su presencia y deseo de jugar por Perú: “Está claro que será una gran experiencia, especialmente si puedes clasificarte para la World Cup en 2026… ‘¿Entonces el sueño es el Mundial con Perú en 2026?’ Si no me contactan otros, creo que eso es lo que busco”.

Abriendo así un universo de oportunidades para Juan Reynoso en la Selección Peruana, a la hora de parar una oncena nueva. Quien ahora podrá darse el lujo de jugar un poco con la base defensiva, siempre y cuando se concrete la llegada a la Blanquirroja de Oliver Sonne.

Como se sabe, desde un comienzo de este proceso no existía un gusto gigante por utilizar a jugadores no nacidos en el país. Sin embargo, ante los bajos rendimientos de jugadores de Liga 1, o nombres pasados que no tuvieron éxito, al parecer la cosa cambió. Tema muy engorroso.