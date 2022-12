Leeds United vs. Manchester City por la Premier League 2022-23 EN VIVO ONLINE: los citizens no quieren perderle el paso al Arsenal

La misión del Manchester City de destronar al Arsenal en la cima de la tabla de la Premier League se reanuda el miércoles, cuando los campeones se enfrenten al Leeds United en Elland Road. El equipo de Pep Guardiola se encuentra a cinco puntos de los Gunners, líder de la tabla, en el momento de escribir este artículo, mientras que los blancos entraron en el parón mundialista en el puesto 15 con 15 puntos coincidentes.

El hombre nacido en Leeds ahora tiene como objetivo amortiguar la alegría festiva alrededor de Elland Road a su regreso a West Yorkshire, y un Erling Braut Haaland bien descansado no pensará en el valor sentimental de una reunión con el club que su padre lucía con orgullo. El deslumbrante escandinavo tardó 10 minutos en volver a su forma de anotar en el partido de cuarta ronda de la Copa EFL de Man City contra Liverpool la semana pasada, donde más goles de Riyad Mahrez y Nathan Ake cancelaron los goles de Fabio Carvalho y Mohamed Salah para ver el triunfo de Guardiola, avance a los últimos ocho, cortesía de una victoria por 3-2.

Los médicos de Leeds han estado trabajando horas extras con el objetivo de recuperar una gran cantidad de jugadores para Marsch, quien no cuenta con el suspendido Tyler Adams, así como con las víctimas de lesiones a largo plazo Stuart Dallas y Archie Gray, mientras que Luis Sinisterra tampoco pasará el corte. El portero titular Illan Meslier se está recuperando de una fiebre glandular y es una de las dudas junto a Patrick Bamford, Crysencio Summerville, Rodrigo, Liam Cooper, Jack Harrison y Mateusz Klich, aunque este último aparentemente está cerca de fichar por el DC United de la MLS.

Si bien Haaland, nacido en Yorkshire, regresará a casa, Kalvin Phillips no lo hará, ya que Guardiola admitió sin rodeos que el ex mediocampista del Leeds, quien recientemente se recuperó de una cirugía en el hombro, regresó de la Copa del Mundo con sobrepeso y no será considerado todavía. El central portugués Ruben Días también podría estar fuera hasta un mes después de sufrir una lesión en el tendón de la corva en la derrota de cuartos de final de la Copa del Mundo de “La Selecao” ante Marruecos, mientras que el héroe argentino de cuatro goles, Julian Alvarez, podría no estar de vuelta hasta el Año Nuevo después de su hazaña en Qatar.

Marcador: Leeds United vs. Manchester City, por la Fecha 17 de la Premier League 2022-23

Leeds United vs. Manchester City: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la Fecha 17 de la Premier League 2022-23?

El encuentro entre Leeds United vs. Manchester City se jugará este miércoles 28 de diciembre, a partir de las 15:00 horas de Perú.

Leeds United vs. Manchester City: ¿Qué canal transmite el partido por la Fecha 17 de la Premier League 2022-23?

Argentina ESPN2 Argentina, Star+

Bolivia ESPN2, Star+

Brasil Star+

Chile Star+, ESPN2 Chile

Colombia Star+, ESPN2

Ecuador Star+, ESPN2

México Paramount+

Paraguay ESPN2, Star+

Perú Star+, ESPN2

España DAZN 1, DAZN, Movistar+

Reino Unido Amazon Prime Video

Estados Unidos nbcsports.com, SiriusXM FC, NBC Sports App, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, USA Network, UNIVERSO

Uruguay Star+, ESPN2

Venezuela Star+, ESPN2