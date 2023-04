El ex entrenador de la selección peruana no ha tenido buenos resultados en su retorno al fútbol argentino.

La selección peruana vivió una linda etapa con el entrenador argentino Ricardo Gareca a la cabeza, porque clasificó al Mundial de Rusia 2018 y llegó a la final de la Copa América, con el Tigre como adiestrador.

Sin embargo, los caminos entre la Bicolor y el estratega se separaron en 2022, porque no llegó a acuerdo de renovación de contrato con la Federación Peruana de Fútbol, entidad que lo reemplazó con Juan Reynoso.

Luego de su partida de Perú, Ricardo Gareca estuvo un largo tiempo sin trabajar, hasta que en 2023 decidió volver a un lugar donde fue muy feliz: Vélez Sarsfied.

El ex delantero retornó al Fortín, equipo que viene de malos resultados en el plano local, mas no en el internacional porque llegó a semifinales de la Copa Libertadores pasada, pero no ha podido levantar al elenco del José Amalfitani.

Los números del DT en su regreso a Vélez son más bien tristes, porque ha dirigido en seis compromisos y apenas registra una victoria. Además, tiene una derrota y cuatro empates, situación que tiene a los hinchas incómodos.

Otra situación que molesta en el Fortín es la disciplina de los jugadores, porque en los seis encuentros donde ha estado Gareca en la banca, su equipo suma dos expulsados, el último de ellos en el empate sin goles ante Barracas Central.

Vélez Sarsfield se encuentra en la parte baja de la tabla, porque está en el casillero 16° con 15 puntos, tras 12 partidos jugados.