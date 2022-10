EN DIRECTO | Mallorca vs. FC Barcelona se enfrentan este sábado 1 de octubre, por la fecha 7 de LaLiga. Conoce cómo y dónde ver EN VIVO Y EN DIRECTO el partido. También podrás seguir el MINUTO a MINUTO en Bolavip.

Mallorca vs. FC Barcelona | EN VIVO: Robert Lewandowski va por más goles

Tras la para por los amistosos de la fecha FIFA, LaLiga Santander está de regreso con un partidazo entre dos escuadras que cada vez que se enfrentan nos brindan un gran espectáculo. El Mallorca de Javier Aguirre se ve las caras con el FC Barcelona de Xavi Hernández en un gran encuentro por la jornada 7 de la liga española, que podrás seguir EN VIVO y EN DIRECTO el MINUTO A MINUTO en Bolavip Perú:

Los 'blaugranas' no la tendrán nada fácil ante un equipo que quiere sumar acercarse a los puestos de torneos internacionales, tras un arranque algo regular en la temporada 2022/23. Un tropiezo del FC Barcelona, significaría alejarse del Real Madrid, actúal líder del certamen, por ello necesitan sumar de a tres en el Estadio de Son Moix.

- Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO de Mallorca vs. FC Barcelona por LaLiga:

¿Cuándo y a qué hora juegan Mallorca vs. FC Barcelona?

El encuentro Mallorca vs. FC Barcelona, por la jornada 7 de LaLiga 22/23, se disputará el sábado, 1 de octubre, a las 11:30 a.m. (hora peruana) en el Estadio de Son Moix. Sin duda un partido que sacará 'chispas' por la posición en la que se encuentran ambas escuadras en la tabla. Una pelea por acercarse a competiciones europeas, y la otra por no perderle el 'paso' al Real Madrid.

Horarios y canales del duelo entre Mallorca vs. FC Barcelona

El encuentro entre Mallorca vs. FC Barcelona será transmitido por DirecTV Sports y Directv GO para toda Latinoamérica. A continuación todos los horarios por país, para seguir la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO:

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

España: 23:00 p.m.

Ciudad de México: 2:00 p.m.

Nueva York: 3:00 p.m.

¿Cómo llegan a este encuentro Mallorca vs. FC Barcelona?

De cara al partido, por tanto, Xavi tendrá que improvisar y mucho. En especial, en defensa. Así, el técnico confía en que Sergi Roberto, que además está tocado del tendón de Aquiles, pueda ser de la partida. Porque si no, y sin Bellerín, Araújo, ni Koundé, no tendrá laterales derechos, por lo que tendrá que alinear en esa posición a Andreas Christensen o incluso a Marcos Alonso, a banda cambiada. En el eje de la zaga, se espera que salga de inicio Gerard Piqué, junto a Eric García, con Álex Balde por banda izquierda.

Por su lado, el Mallorca de Javier Aguirre buscará sacar petróleo de los problemas del 'Barza' con las lesiones. Todo parece indicar que el 'Vasco' dispondrá sobre el tapete una defensa de cinco, con la única duda de saber si Nemanja Nastasic, que tiene molestias, llega al choque.