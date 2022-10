Con todos sus cracks como titulares. Manchester United no logró ganar, y apenas empató sin goles contra el Newcastle. 'CR7' sufre muchísimo en la Premier League ahora mismo.

Una invitación al sueño el partido entre Manchester United y Newcastle en 'Old Trafford'

En el fútbol no existe el quisiera, pudiera, o estaría, si no podría considerarse como otro deporte. Manchester United intentó por todos lados romper la paridad ante el Newcastle como local, pero el empate finalmente fue sin goles. Dentro del transcurso algún bostezo existió, para que entiendan el trámite de lo que se vivió en 'Old Trafford'.

No se puede decir que Erik Ten Hag se guardó algo en la banca de suplentes, porque, precisamente, el director técnico neerlandés pagó con titularidades a sus jugadores con mayor renombre como: Cristiano Ronaldo, Lisandro Martínez, Antony, y Casemiro. Así que por ese lado no puede estar la crítica por parte de los fanáticos más fervorosos.

Por parte de Newcastle, la explicación que se puede entregar es que su planificación fue perfecta por donde se le mire. Su arquero fue figura pero sin mayores sobresaltos. El cuadro general defendió muy bien, alejando las chances claras de gol que intentó, generalmente, el Manchester United. Entonces, 'Las Urracas' cumplieron con creces, y así demostraron que serán un club difícil de vulnerar.

Después de este empate amargo sin goles, Manchester United tiene que recibir al Tottenham el miércoles 19 de octubre a las (2:15 PM - HORA PERUANA). Por el lado de Newcastle, de local, estarán jugando contra el Everton el mismo día, pero a la (1:30 PM - HORA PERUANA). Todos los partidos por la jornada 12 de Premier League, se jugarán entre semana como podemos ver.

PREVIA - MANCHESTER UNITED VS. NEWCASTLE UNITED:

La Premier League sigue en su desarrollo y este fin de semana se juega la fecha 11°, donde uno de los duelos más atractivos se jugará en el estadio Old Trafford, entre Manchester United y Newcastle.

Los Diablos Rojos tienen un camino irregular en el certamen inglés, porque se encuentran en el quinto puesto, con 15 puntos, a 9 puntos del líder Arsenal, por ende no pueden perder más puntos.

Las Urracas, en tanto, tienen casi la misma campaña que el elenco mancuniano, porque apenas tienen una unidad menos.

Manchester United vs Newcastle: marcador EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 11° de la Premier League

Manchester United vs Newcastle: ¿cuándo y a qué hora juegan por la fecha 11° de la Premier League?

Manchester United vs Newcastle se medirán este domingo 16 de octubre, a partir de las 08:00 horas de Perú, en el estadio Old Trafford.

Manchester United vs Newcastle: ¿quién transmite por TV y online el encuentro por la fecha 11° de la Premier League?

Manchester United vs Newcastle sólo podrá ser visto en Perú mediante la señal en streaming de Star+.