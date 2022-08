Marcos López esta tarde fue oficializado como nuevo jugador del Feyenoord de la Eredivisie. De esta manera, el futbolista peruano vivirá su primera experiencia jugando para un club europeo.

A raíz de su fichaje por el cuadro neerlandés, los aficionados e hinchas de la selección peruana se preguntan cuándo sería el debut del lateral en la Primera División de los Países Bajos.

Cabe destacar que la Eredivisie comenzó el fin de semana pasado, donde Feyenoord jugó ante Vitesse por la primera fecha del campeonato. El nuevo equipo del peruano se impuso categóricamente por 5-2 y arrancó con el pie derecho el torneo.

Marcos López viene entrenando a la par junto a todo el plantel del cuadro de Rotterdam; no obstante el defensor peruano no está habilitado para jugar en el club porque aún no recibe su permiso de trabajo para poder debutar oficialmente.

Sin embargo, se estima que en los próximos días el lateral nacional recibirá la autorización correspondiente para que marque su debut con el equipo. Feyenoord en la segunda jornada de la Eredivisie se medirá ante el SC Heerenveen.