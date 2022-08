Marcos López afrontará uno de los retos más importantes dentro de su carrera profesional. El lateral fue oficializado por el Feyenoord como uno de sus fichajes para esta temporada. A raíz de eso, el peruano brindó su primera entrevista para la prensa del equipo.

El futbolista de 22 años indicó lo siguiente sobre su nuevo club: "Feyenoord es uno de los mejores en Países Bajos, es un paso importante para mi carrera, además de jugar torneos internacionales. Además siempre fue mi sueño de jugar en Europa".

Por otro lado, el jugador reveló lo que sintió cuando se enteró del interés del cuadro neerlandés: "Cuando me enteré de la noticia, casi lloro, llegué de entrenar y hasta que no se concretó todo con el club, no podía dormir, estoy feliz de estar aquí y poder representar esta camiseta".

Adicionalmente, Marcos López se comprometió a dejar todo por el equipo e indicó que siente que sus compañeros lo ayudarán mucho. Por otra parte, confesó que pidió referencias del país a un compatriota que juega en el Emmen FC.

"Más allá de si tengo compañeros latinoamericanos, sé la magnitud que conlleva vestir esta camiseta, lo que representa en Países Bajos, contento por eso, por lo que siento que mis compañeros me ayudarán dentro y fuera del campo", declaró el ex Sporting Cristal.

Posteriormente agregó: "Conversé con un compañero del Emmen y me dio algunas recomendaciones, de a donde ir y que estuviera tranquilo ya que he llegado a un lindo lugar, donde se vive mucho el fútbol".

Finalmente, el peruano habló de sus cualidades: "Soy un jugador que deja todo en el campo, que da el 100%, me considero un jugador rápido, con buena técnica. En Sporting Cristal jugué de extremo, tuve goles y asistencias, me gusta llegar al ataque y defensivamente mejoré mucho. Por lo que estoy para grandes cosas y voy a entregarlo todo".