Cuando presentamos la previa de este encuentro, imaginábamos algo mucho más entretenido, pero lastimosamente no encontramos ello. Porque Olympique de Marsella llegaba cuestionado con la obligación de sumar unidades como local ante el Stade Rennes. Lo cierto es que no pasó eso, porque les costó demasiado, y nunca se hicieron de las riendas del cotejo general.

Aunque se jugaron su partido cada uno, asumiendo riesgos y rematando de todas partes, los goles solo aparecieron en dos oportunidades. Repartidos entre cada cuadro, demostrando que están faltos de precisión, y que en lo defensivo, se mantienen bastante bien. Pero buscábamos acá un espectáculo para destacar, sin embargo, no nos encontramos nada de eso. Una decepción absoluta.

El gol que cayó primero fue por parte del Stade Rennes, a nombre de Mattéo Guendouzi en contra a los 25'. El propio mediocampista del Olympique Marsella se pudo redimir minutos después, quien asumió su responsabilidad como tal en el error mencionado, forjando el empate a los 52'. Quedando en tablas este enfrentamiento jugado en el gigantesco 'Stade Vélodrome'.

Para la próxima jornada de Ligue 1, Olympique Marsella deberá visitar al Angers el viernes 30 de septiembre a las (2:00 PM - HORA PERUANA) en el 'Stade Jean-Bouin'. Por su lado, el Stade Rennes tendrá que ser foráneo contra el Racing de Estrasburgo el sábado 1 de octubre a las (10:00 AM - HORA PERUANA) en el 'Stade de la Meinau'. Ojalá ahí entreguen mejores rendimientos, está pendiente.

PREVIA - OLYMPIQUE MARSELLA VS. STADE RENNES:

El Marsella buscará reclamar su sexta victoria consecutiva en la Ligue 1 cuando reciba al Rennes en el Stade Velodrome el domingo. Mientras que los anfitriones están sentados juntos en la parte superior de la tabla, los visitantes están cuatro lugares y ocho puntos más atrás en el sexto lugar.

Marsella ha disfrutado de su mejor comienzo de temporada en la Ligue 1, ya que ha sumado 19 puntos después de ganar seis y empatar uno de sus primeros siete juegos. Sin embargo, los hombres de Igor Tudor han tenido problemas para replicar su impresionante forma en la Liga de Campeones, ya que perdieron sus dos primeros partidos del Grupo D, incluida la derrota por 1-0 del miércoles en casa ante el Eintracht Frankfurt.

Después de un comienzo lento en la nueva temporada, Rennes ahora está comenzando a encontrar su lugar y ha logrado una racha invicta de cinco juegos en todas las competiciones. La contundente victoria en casa por 5-0 del pasado fin de semana ante el Auxerre en la Ligue 1 fue seguida por un empate 2-2 en casa ante el Fenerbahce en la Europa League el jueves.

El técnico del Marsella, Tudor, sugirió que la fatiga fue una de las razones de la derrota de su equipo ante el Frankfurt a mitad de semana, por lo que el croata podría decidir refrescar a su equipo el domingo. En cuanto al Rennes, quedan descartados por lesiones Baptiste Santamaria (tobillo), Arnaud Kalimuendo (músculo) y Warmed Omari (ingle).

POSIBLES ALINEACIONES OLYMPIQUE MARSELLA VS. STADE RENNES:

XI OLYMPIQUE MARSELLA: Lopez; Balerdi, Gigot, Mbemba; Kabore, Rongier, Guendouzi, Tavares; Under, Sanchez; Suarez.

XI STADE RENNES: Mandanda; Traore, Rodon, Theate, Meling; Bourigeaud, Majer, Ugochukwu, Sulemana; Terrier, Gouiri.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL OLYMPIQUE MARSELLA VS. STADE RENNES?

Olympique Marsella será local ante el Stade Rennes este domingo 18 de septiembre a las (8:00 AM - HORA PERUANA), en el 'Philips Stadion' por jornada 7 de la Ligue 1 de Francia.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE OLYMPIQUE MARSELLA VS. STADE RENNES?

