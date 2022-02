¿Paolo Guerrero llega o no llega al Dynamo Houston?

Paolo Guerrero, quien se encuentra en la fase final de recuperación de la lesión en su rodilla, fue vinculado el día de ayer (martes) con el Houston Dynamo, club que milita en la MLS de Estados Unidos. Además, también se dio a conocer que la razón por la que el goleador de la Selección Peruana viajó a los Estados Unidos, no solo era para tratarse el tema de su rodilla, sino también para pasar unos rigurosos exámenes médicos con dicho equipo.

"Las fuentes me dicen que Paulo Guerrero a 'HoldItDown' (Houston Dynamo) es falso. Sin embargo, hay un interés mínimo del club pero ningún avance en absoluto. Guerrero se encuentra en Estados Unidos, pero por tratamiento médico y que todavía no estará disponible para jugar físicamente hasta mediados de marzo", es el mensaje de "The Dynamo Insider", medio digital norteamericano.

Cabe resaltar que hasta el momento Paolo Guerrero se encuentra sin equipo desde que rescindió su contrato con Inter de Porto Alegre el pasado mes de octubre de 2021, y desde ese momento, se viene especulando que podría llegar a varios clubes sudamericanos, y entre ellos se encuentra el club de sus amores, Alianza Lima, equipo que este año se reforzó de gran manera para competir en la Conmebol Libertadores 2022.

Lo cierto es que por ahora, Paolo Guerrero no tiene nada cerrado con ningún club, pero sigue a la espera de una oferta que sea muy atractiva para sus intereses económicos y futbolísticos. Como se recuerda, el 'Depredador' quiere llegar en las mejores condiciones para aportar su granito de arena en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.