Sucediendo este sábado 24 de septiembre en Alemania, Werder Bremen le realizará un partido de homenaje a Claudio Pizarro. Pactado como la despedida del 'Bombardero' de los campos de fútbol a nivel profesional, el cotejo se desarrollará desde las 10:30 AM. y contará con varias estrellas de talla mundial que compartieron camerín con el delantero peruano.

De esta forma, conociendo que el único jugador peruano que estará presente será el exdelantero Andrés Mendoza, la pregunta obvia salta y se formula con un por qué no estarán en el cotejo conmemorativo los populares '4 Fantásticos': Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Juan Manuel Vargas y Claudio Pizarro.

Marcando una época durante la Era de Sergio Markarián, los jugadores de ofensiva Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, más el lateral/volante Juan Manuel Vargas, alumbraron las esperanzas de los hinchas peruanos. Bautizados por la prensa deportiva de aquel entonces, todos pensábamos que sería el momento para que los '4 Fantásticos' se vuelvan a reunir, pero no será así.

Pasando la situación por varios factores, el principal es el calendario y el segundo la lejanía. Conscientes que el único que está en actividad profesional es el delantero Paolo Guerrero, el atacante del Avaí tendrá al día siguiente, domingo 25, un cotejo ante Sao Paulo por el Brasileirao.

El segundo en mención sería Jefferson Farfán. El atacante de Alianza Lima todavía no suma un partido completo con su equipo en la temporada 2022 de la Liga 1 y no está en condiciones de jugar un duelo amistoso en Alemania. Siendo el tiempo y la distancia los mayores enemigos, la 'Foquita' también se perderá el partido conmemorativo de Claudio Pizarro.

En tercera instancia aparece Juan Manuel Vargas. Siendo clave en varios cotejos de la Selección Peruana en la Era de Sergio Markarían, el exlateral/volante se estaba dedicando a los estudios gerenciales deportivos, pero no se sabe si no estará por que no lo invitaron, no está en condiciones de jugar fútbol o tiene otro compromiso para esa fecha.

¿Cómo ver la despedida de Claudio Pizarro en Perú EN VIVO y ONLINE?

El partido de despedida de Claudio Pizarro se realizará este sábado 24 de septiembre a las 10:30 AM, hora peruana. El cotejo será transmitido en todo el territorio peruano por la señal EN VIVO de América Televisión y Movistar Deportes. También por sus streamings ONLINE GRATIS por América APP y Movistar APP.