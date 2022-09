España venció a Portugal con un gol sobre la hora de Álvaro Morata y clasificó al Final Four de la UEFA Nations League

Gestando una vez más un capítulo increíble en el mundo fútbol, España venció en la última jugada a Portugal y se clasificó al Final Four de la UEFA Nations League. Jugando en condición de visitante, los de Luis Enrique resistieron y aprovecharon un último balón para que Álvaro Morata marque y así tome la cima del grupo B en la fecha 6 de la serie.

No haciendo los deberes Portugal, el cuadro de Cristiano Ronaldo tuvo más chances que España, pero no encontró fortuna de cara al arco de Unai Simón. Viendo relegadas sus posibilidades, todavía el empate le daba el pase al cuadro local, pero no se esperaba el tanto de Álvaro Morata sobre el cierre.

Llegando en el tiempo añadido del partido, el gol de Álvaro Morata mete a España en el Final Four de la UEFA Nations League, duelos que disputará con selecciones como la de Italia, Croacia y Países Bajos que se jugará en el 2023.

De esta forma, Cristiano Ronaldo pierde la oportunidad de darle un título más a Portugal. Declarando que quiere jugar la Eurocopa 2024, sin duda esta era la última chance que tendría de poder ganar la UEFA Nations League, antes de su cada vez más cercano retiro del fútbol.

PREVIA

Chocando en el Estadio Municipal de Braga, Portugal se mide ante España este martes 27 de septiembre a la 1:45 PM. Enfrentándose por la fecha 6 del grupo B de la UEFA Nations League, el local buscará con Cristiano Ronaldo ganar para acceder al 'Final Four', mientras que el visitante con Álvaro Morata quiere triunfar y clasificar a la siguiente ronda.

Definiendo solo entre los dos quién ganará el grupo B de la UEFA Nations League, Portugal parte con gran ventaja: líder con 10 puntos, el cuadro jugará como local y con un empate ya estará en el 'Final Four' del certamen europeo.

Mientras que por su lado, España solo tiene que ganar. Sirviéndole solo los tres puntos, el técnico Luis Enrique habló en la previa del trascendental cotejo. Mencionando que lo jugará como una final, el estratega se mostró convencido del triunfo.

“Lo vamos a plantear como si fueran los cuartos de final de Qatar, nos la tenemos que jugar a un partido, noventa minutos y sólo nos vale ganar, no especulamos nunca y no vamos a especular mañana tampoco”, señaló el técnico de España Luis Enrique, previo al duelo ante Portugal por la UEFA Nations League.

Portugal vs España: seguir el marcador en vivo y en directo por la fecha 6 del grupo B de la UEFA Nations League

Portugal vs España: probables alineaciones

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Danilo Pereira, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Ruben Neves, William Carvalho; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao. DT: Fernando Santos.

España: Unai Simón; Carvajal, Eric García, Diego Llorente, Gayá; Rodri, Koke, Pedri; Marco Asensio, Álvaro Morata, Pablo Sarabia. DT: Luis Enrique Martínez.